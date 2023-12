Il Paradiso delle Signore torna in onda dal 2 al 5 gennaio e l'attenzione si focalizzerà anche su Salvatore e il suo amore per Elvira. Quest'ultima verrà a sapere che il suo fidanzato Tullio presto si stabilirà a Milano. La notizia deluderà non poco Salvatore, ma Marcello e i suoi amici lo incoraggeranno ad aprire un night club in modo da fare breccia nel cuore della ragazza.

Intanto Marta sarà pronta a tornare negli Stati Uniti quando una notizia professionale la spiazzerà.

Gianlorenzo confida a Concetta il suo doloroso passato amoroso

La madre di Maria lo spronerà a non darsi per vinto e a rinunciare ai suoi sentimenti.

Vito sarà emozionato perché giungerà il giorno dell'inaugurazione della sua nuova fabbrica e Vittorio lo incoraggerà. Poco dopo Maria sarà impegnata a schivare le scomode domande di Vito riguardanti Matteo.

Una volta uscita dall'ospedale Silvana, la madre di Matteo, verrà presentata sia a Maria che alle Veneri del grande magazzino. Poco dopo Irene cercherà di placare l'animo di Maria, la quale resterà turbata dalla conoscenza di Silvana.

Concetta deciderà di invitare Matteo e sua madre a cenare a casa sua, ma la figlia farà il possibile per evitarlo.

Salvatore scopre che il fidanzato di Elvira sta per trasferirsi a Milano

Una notizia sul giornale farà infuriare Tancredi: la fine del suo matrimonio con Matilde sarà sulla bocca di tutti. Di Sant'Erasmo arriverà al punto di far spiare Vittorio e sua moglie da un investigatore privato.

Complice un incidente in macchina ci sarà un riavvicinamento tra Elvira e Salvatore.

La Venere finirà per ammaccare l'auto del padre e Salvatore si metterà a sua disposizione per ripararla senza che l'uomo venga a sapere che cosa sia accaduto. Sinceramente grata per l'aiuto di Salvatore, Elvira si mostrerà carina nei suoi confronti.

Su suggerimento dell'amico Barbieri, Salvatore sembrerà pronto a organizzare delle serate a suon di musica nella sua caffetteria

Vedendolo scoraggiato, gli amici di Salvatore lo sproneranno a portare avanti il progetto del night club, in modo da fare colpo sulla ragazza che ama.

Adelaide conosce Rosa e respinge Marcello

Adelaide andrà a bussare alla porta della nuova casa di Marcello finendo per fare la conoscenza di Rosa, nonché la nipote di Armando. A quanto pare Barbieri non ha ancora dimenticato la contessa, visto che le chiederà di stare insieme. Adelaide, pur amandolo, avrà dei dubbi in merito alla proposta di Marcello.

Non volendo informare Umberto della relazione avuta negli Stati Uniti, Marta sarà pronta ad andarsene. Poco dopo la ragazza verrà informata di una spiacevole notizia riguardante il suo lavoro oltreoceano: di cosa si tratterà?

Marta rischia di essere licenziata

Marta Guarnieri era partita oltreoceano dopo aver ricevuto una proposta di lavoro come fotografa per un'importante azienda. Da poco, però è tornata a Milano, ma vorrebbe rientrare negli Stati Uniti in quanto nasconde una storia d'amore a suo padre che, a quanto pare, potrebbe essere compromettente. Le anticipazioni segnalano che la ragazza riceverà una brutta notizia di lavoro, quindi non è da escludere che possa essere stata licenziata. In questo modo Marta non potrà più tornata in America e prima o poi si ritroverà ad affrontare papà Umberto, rivelandogli la misteriosa relazione.