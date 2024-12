L'amore sarà al centro della scena anche nell'Oroscopo della settimana dal 23 al 29 dicembre 2024, con l'Acquario penalizzato con soli 3 cuori. I migliori, secondo le stelle, saranno il Sagittario, il Gemelli, l'Ariete e la Vergine, tutti premiati con previsioni di alto valore. Approfondiamo.

La classifica e l'oroscopo dell'amore dal 23 al 29/12

Acquario: ❤❤❤. Accettate di non poter controllare ogni situazione familiare o affettiva: imparare a lasciar andare può essere liberatorio. Recenti difficoltà o distanze emotive nella coppia richiedono una scelta chiara.

È arrivato il momento di decidere se superare le divergenze e ripartire, oppure lasciare andare ciò che non funziona più. Venere vi supporta nel ritrovare armonia e chiarezza, sia con il partner che con voi stessi.

Per i cuori solitari, il fine settimana potrebbe riservare incontri promettenti, magari grazie all’intermediazione di amici fidati. Dedicatevi a momenti di leggerezza e godete della compagnia di chi vi fa stare bene.

Leone: ❤❤❤. Le festività non sono sempre il periodo preferito per tutti, ma questa volta possono rivelarsi più piacevoli del previsto. Sfruttate l’occasione per rilassarvi e deporre le armi, soprattutto se di recente ci sono state tensioni in famiglia. Un gesto affettuoso o un regalo significativo possono aiutare a stemperare eventuali malintesi.

In amore, alcune divergenze potrebbero emergere nel fine settimana, ma è importante non lasciare che il lavoro o lo stress interferiscano troppo nella vita di coppia. Rimandare decisioni cruciali al nuovo anno potrebbe rivelarsi una scelta saggia.

Pesci: ❤❤❤. Potreste sentirvi incerti, come se la mente fosse altrove. Nonostante i progetti importanti con il partner siano nell’aria, potrebbe esserci qualche esitazione nel fare un grande passo.

È normale avere dubbi, ma non lasciate che le responsabilità vi impediscano di vivere pienamente i sentimenti. Concedetevi il lusso di vivere l’amore giorno per giorno, senza pressioni.

Le giornate festive potrebbero essere un po’ tese, ma nuove conoscenze o occasioni di socialità sono dietro l’angolo. Per i single, incontri stimolanti potrebbero trasformarsi in qualcosa di più significativo nel prossimo futuro: lasciatevi sorprendere!

Bilancia ❤❤❤. Dedicarvi al vostro spazio personale può significare canalizzare le energie verso ciò che vi fa sentire a casa. Se siete in attesa di una risposta su una compravendita o un trasferimento, l'oroscopo settimanale dice che potrebbe arrivare presto una proposta concreta. Questo è anche un momento propizio per chi desidera raggiungere l’indipendenza o ricominciare altrove dopo una separazione. Concentrarvi sul vostro ambiente e sulle vostre esigenze vi aiuterà a gettare solide basi per il futuro. Nei prossimi giorni, alcune questioni familiari lasciate in sospeso potrebbero finalmente trovare una soluzione.

È il momento di dire sì a chi si dimostra disponibile, evitando di inseguire situazioni complicate.

Per i single, il weekend promette incontri che potrebbero illuminare il cuore e cancellare vecchie delusioni. Per chi è in coppia, invece, cresce il desiderio di progettare un futuro più stabile: che si tratti di convivenze o matrimoni, questo periodo vi invita a sognare in grande.

Capricorno ❤❤❤❤. La sensazione di voler voltare pagina e ricominciare da capo è fortissima. Questo Natale vi vede determinati a costruire una nuova vita, lasciandovi alle spalle compromessi e situazioni stagnanti. Siete pronti a prendere decisioni coraggiose, sia che si tratti di chiudere un capitolo passato, sia che vogliate giocare il tutto per tutto per riconquistare qualcuno. Per le coppie, giovedì potrebbe portare una dichiarazione d’intenti: una proposta di convivenza, matrimonio o un passo importante verso un futuro condiviso.

Se il partner mostra esitazioni, non scoraggiatevi: il tempo sarà dalla vostra parte. Per i single, il periodo è carico di opportunità inaspettate: lasciatevi sorprendere dagli eventi e non abbiate paura di abbandonarvi ai sentimenti.

Cancro: ❤❤❤❤. Le festività possono risvegliare una certa nostalgia, ma è importante concentrarsi su ciò che vi rende felici nel presente. Anche dopo una separazione o un momento difficile, questo è il momento di guardare avanti e ritrovare la fiducia nell’amore. Per chi è in coppia, la serenità torna e si riapre il dialogo per progetti che erano stati messi da parte.

Le giornate di inizio settimana sono ideali per prendere decisioni importanti, sia per la coppia che per la famiglia.

Per i single, è il momento di uscire dal guscio e dare spazio a nuove conoscenze, lasciando da parte timori e diffidenze.

Toro: ❤❤❤❤. Per qualcuno, le vacanze significano tempo per sé o per raggiungere i propri cari. Però è importante scegliere attività che vi facciano sentire a vostro agio e in pace. Alcune tensioni, legate a situazioni o persone, potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza. Non cercate di controllare tutto: ogni tanto è meglio lasciare andare. Essere troppo premurosi può rischiare di sfociare in ansia o eccesso.

Per i single, le giornate di metà settimana potrebbero portare novità interessanti, anche se non sempre prive di complicazioni. Chi è in coppia dovrebbe prestare attenzione a evitare inutili gelosie o comportamenti possessivi, specie in occasione di incontri sociali.

Se dovessero sorgere tensioni, cercate di non alimentarle, mantenendo un dialogo aperto e calmo.

Scorpione: ❤❤❤❤. Anche se il lavoro sembra invadere ogni momento, l'oroscopo vuole che dedichiate ampio spazio all’amore. Negli ultimi tempi, tensioni legate alla sfera professionale potrebbero aver creato qualche attrito nella coppia. Cercate di non fare dei problemi lavorativi l’unico argomento di discussione, o rischiate di alimentare incomprensioni. In alcune situazioni, si sta valutando un cambiamento significativo che riguarda uno dei due partner: potrebbe trattarsi di un trasferimento o di una decisione importante per il futuro. Affrontate questi temi con tatto, coinvolgendo chi vi sta accanto.

Per chi ha iniziato da poco una frequentazione, è il momento di chiarire le intenzioni. Anche un messaggio inaspettato da parte di un ex potrebbe riaprire vecchie ferite: decidete se lasciar andare i rancori o dare una seconda possibilità. Il fine settimana potrebbe portare tensioni familiari o di coppia; evitate provocazioni inutili e cercate di mantenere la calma.

Sagittario: ❤❤❤❤❤. Avete attraversato un periodo in cui il bisogno di introspezione vi ha spinto a mettere tutto in discussione. Ora, però, le giornate si tingono di nuova luce: la voglia di circondarvi delle persone giuste vi porta a fare selezione tra chi vi circonda. Non avete tempo per chi non merita la vostra fiducia, preferendo investire energie in relazioni autentiche e costruttive.

Per chi è in coppia, potrebbe essere il momento di esprimere i propri bisogni con maggiore chiarezza, evitando però di risultare troppo categorici. I single, invece, potrebbero essere sorpresi da inviti interessanti durante il weekend. Se avete qualcuno in mente, questo è il momento giusto per farvi avanti, magari approfittando delle festività per rompere il ghiaccio.

Gemelli: ❤❤❤❤❤. È un oroscopo di rinascita per i sentimenti. Dopo una fase di incertezze, si torna a parlare d’amore con maggiore serenità. Chi da tempo aspettava segnali dal partner potrebbe riceverli ora, magari sotto forma di discorsi su convivenza o altri passi importanti. Anche per i single, il desiderio di leggerezza e nuove avventure è in primo piano.

Questo è un momento ideale per incontri che possono portare novità significative, anche se inizialmente potrebbero sembrare ambigui.

Le feste potrebbero riservare qualche momento di tensione familiare, ma nulla che non si possa superare con un po’ di pazienza. Nel fine settimana, qualcuno potrebbe attirare la vostra attenzione e accendere il desiderio di approfondire la conoscenza.

Ariete: ❤❤❤❤❤. L’amore appare più sereno ora che certe tensioni sono alle spalle. Nelle ultime settimane vi siete concentrati molto sul lavoro, ma questo periodo può essere ideale per avvicinarsi di più al partner e godere del tempo insieme. C’è chi sta pensando a un progetto importante da condividere, magari legato a nuove responsabilità di coppia.

Qualcuno si prepara ad annunciare una grande novità in famiglia, mentre altri stanno valutando un investimento significativo, sia professionale che personale.

Le giornate centrali della settimana portano armonia e, per alcuni, l’occasione di viaggiare o di pianificare spostamenti futuri. Chi non si è mai fermato nei mesi scorsi potrebbe vedere in un viaggio l’occasione ideale per staccare e rigenerarsi. Anche trasferimenti o cambiamenti di residenza sono temi che potrebbero prendere forma. Per i single, si apre un periodo interessante: nuove conoscenze e possibilità di incontri rendono il cuore più leggero. Nel weekend, un’uscita con amici potrebbe rivelarsi il preludio a un incontro speciale.

Vergine: ❤❤❤❤❤. Questo è un periodo in cui il desiderio di tenerezza si fa più forte. Soprattutto per i single, c’è voglia di aprirsi e di accogliere nuove emozioni. Mostratevi disponibili e curiosi: l’atteggiamento giusto può attirare persone interessanti. Le giornate centrali della settimana sono particolarmente favorevoli per incontri significativi o per dare conferme a una conoscenza recente.

Per le coppie più solide, si aprono prospettive di grandi progetti, inclusa la possibilità di ampliare la famiglia. Nonostante qualche momento di stanchezza durante i pranzi festivi, tutto si riequilibrerà nel fine settimana con una rinnovata energia.