Le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste fino al 15 dicembre in tv vedono il rientro in scena di Marta Guarnieri dopo un lungo periodo di assenza.

La donna rimetterà piede a Milano e non si esclude che possa farlo per riconquistare di nuovo il cuore del suo ex compagno Vittorio Conti.

Una missione che non sarebbe affatto semplice per Marta, dato che Vittorio ha scelto di dichiararsi a Matilde e di uscire allo scoperto confessandole tutto il suo amore.

Vittorio Conti confessa il suo amore a Matilde

Con le prossime puntate della soap opera di Rai 1, Conti troverà il coraggio per confessare i suoi veri sentimenti a Matilde e finalmente si lascerà andare ad una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, con la quale svelerà alla donna di non voler perderla.

Ciò basterà affinché Matilde riveda i suoi piani di vita, tanto da decidere di annullare il suo trasferimento in Giappone e si dirà pronta a chiudere definitivamente con il marito Tancredi, di cui ormai non si fida più dopo essere stata ingannata sulla questione dell'incendio al mobilificio.

Tra i due si assisterebbe così ad un pieno trionfo dell'amore, se non fosse per il fatto che ben presto ci sarà il ritorno in scena di Marta Guarnieri.

Il ritorno di Marta può mettere in crisi Vittorio nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni della soap opera rivelano che l'ex compagna di Vittorio si riaffaccerà a Milano dopo un lunghissimo periodo di assenza e lo farà in compagnia della zia Adelaide.

Un rientro che non passerà inosservato, dato che la donna rischierebbe di portare scompiglio nella vita del suo ex uomo.

Vittorio in passato ha sofferto moltissimo per la fine di questa relazione, al punto da pregare Marta di non lasciarlo solo e cercando in tutti i modi di salvare il loro matrimonio.

La donna, però, decise di fare di testa sua e alla fine scelse di trasferirsi in America per intraprendere un nuovo percorso professionale.

Marta potrebbe essere interessata a riconquistare Vittorio

Non si esclude che Marta possa aver maturato la decisione di rientrare a Milano proprio per riconquistare il suo ex compagno e provare a rimettere insieme i cocci della loro relazione.

Grazie all'aiuto di zia Adelaide, da sempre una sua preziosa e valida alleata, la figlia del commendatore Guarnieri potrebbe giocarsi il "tutto per tutto", pur di riuscire a far breccia nuovamente nel cuore di Conti, consapevole del fatto di essere stata una persona importantissima nella sua vita.

A quel punto Vittorio si ritroverebbe costretto a dover prendere una decisione ufficiale e capire se perdonare Marta oppure voltare pagina con Matilde.