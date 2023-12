Il ritorno di Saniye a Çukurova la metterà di fronte a una inaspettata realtà. Tra i suoi dipendenti troverà Cumali, un uomo che non le piacerà per niente, visto che è molto ambiguo con la sua Üzüm. Così, nella puntata di Terra Amara che andrà in onda l'11 dicembre, si deciderà a licenziarlo, ovviamente dopo aver avuto il permesso da parte di Züleyha. Lui si dispererà e le implorerà di non mandarlo via dalla tenuta, ma Saniye sarà disposta a fare un passo indietro?

Saniye torna nella tenuta dopo aver assistito la zia malata

Nelle recenti puntate Gaffur ha assunto Cumali, un bracciante che si è presentato alla tenuta chiedendo un lavoro.

Ha confessato di avere moglie e tre figli e di non riuscire a mantenerli. Per questo Gaffur gli ha dato un'opportunità, nonostante i suoi colleghi non fossero d'accordo sull'accogliere nella tenuta un perfetto estraneo.

Anche Saniye, che nelle prossime puntate tornerà a Çukurova dopo aver assistito la zia malata, non sarà per niente d'accordo con questo nuovo ingresso, anche perché noterà in Cumali qualcosa di strano.

Saniye nota lo strano avvicinamento di Cumali a Üzüm

A Saniye non piace soprattutto una cosa: Cumali ronza troppo intorno a Üzüm. Noterà che con la bambina non ci sarà della semplice gentilezza, ma troppo contatto fisico come carezze sul viso, abbracci, così la donna inizierà a sospettare che Cumali possa aver molestato la bambina.

Si rivolgerà a Züleyha raccontandole cosa ha visto e chiedendole l'opportunità di poter licenziare Cumali: sarebbe meglio se stesse lontano dalla bambina. Züleyha acconsentirà, così Saniye prenderà da una parte Cumali e gli dirà la sua decisione senza fare riferimento alle molestie. Cumali inizierà a piangere e implorerà Saniye di lasciargli il lavoro, lei che cosa deciderà?

L'interprete di Saniye è stata assente a lungo in Terra amara

Nei prossimi episodi quindi Saniye tornerà in scena, ma gli spettatori di Canale 5 hanno notato la lunga assenza della sua interprete, Selin Yeninci, nelle puntate che sono andate recentemente in onda. Saniye è improvvisamente sparita e come raccontato dalla trama della soap ha dovuto lasciare Çukurova per raggiungere una zia gravemente malata.

Un'assenza molto lunga che nasconde una sfortunata realtà. Perché la terza stagione di Terra amara in Turchia è stata registrata a cavallo tra il 2020 e il 2021, in piena pandemia da Covid. Selin Yeninci ha contratto il virus e a causa di una grave infezione polmonare ha trascorso un periodo in terapia intensiva. La guarigione ha richiesto diverso tempo, solo in ospedale il ricovero è durato 11 giorni, per questo l'attrice è stata lontana dalle scene a lungo.