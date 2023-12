Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore Matilde decide di lasciare Vittorio e di raggiungere il Giappone. Inoltre, Boscolo trova una lettera misteriosa indirizzata a Gianlorenzo.

Marta torna inaspettatamente a Milano

Mentre Marta rientra inaspettatamente in città, Marcello è felice in quanto, dopo tanta lontananza, può trascorre un po' di tempo con la contessa di Sant'Erasmo. Al contrario, Rosa è preoccupata per il fatto di non riuscire a trovare un impiego. Intanto Vittorio decide di donare dei vecchi libri ai clienti del Paradiso, fra i quali Boscolo trova una lettera misteriosa; leggendola capisce che la stessa è stata scritta da un'ex fiamma di Gianlorenzo.

Più tardi Tancredi incontra Adelaide e Marta, alle quali racconta quanto accaduto con Matilde, sconvolgendo le due donne. Mentre, su richiesta di Clara, Maria consegna la lettera misteriosa a Gianlorenzo, il quale rimane spiazzato, Ferraris propone a Rosa di dare una mano in magazzino durante le feste natalizie, rendendo contenta Irene dal momento che vi è tanto lavoro. Mentre Matteo desidera fare un regalo a sua madre, Marcello rimane deluso in quanto la Contessa non vuole impegnarsi con lui.

Matilde decide di lasciare Conti

Mentre Maria fa un tenero gesto per Portelli, Clara fa di tutto per trovare l’autrice della lettera misteriosa. Più tardi Barbieri, intenzionato a non arrendersi, organizza una sorpresa alla contessa di Sant'Erasmo.

Intanto Guarnieri vuole aiutare Tancredi e poiché desidera che Matilde e Vittorio si allontanino, incontra Frigerio, dandole un'idea. Dietro suggerimento di Marta, Matilde decide di lasciare Vittorio e di raggiungere il Giappone per il nuovo lavoro. La decisione della donna sorprende Trancredi, il quale non riesce neanche a salutarla.

Intanto, notando che Adelaide non ha fatto rientro a casa per la notte, Umberto va su tutte le furie facendole una scenata.

Vittorio scopre che Marta ha consigliato a Matilde di lasciarlo

Mentre al Paradiso un fanciullo sorprende tutti con il suo desiderio di acquistare un regalo costoso alla sua mamma, Vittorio scopre che è stata Marta a convincere Matilde a lasciarlo e ad andare via dalla città.

Felice del gentile gesto di Maria, Portelli le fa un regalo per il Natale finendo per confondere di più la giovane. Più tardi viene scoperta l’identità del fanciullo misterioso, legato a Gianlorenzo e Adelaide consiglia a Marta di raccontare al padre della storia d'amore avuta in America.

Ipotesi sulle trame future: Matilde potrebbe pentirsi di aver lasciato Vittorio e la città

Gli spoiler fanno ipotizzare che la scelta di Matilde di allontanarsi da Conti e di lasciare addirittura l'Italia per un nuovo impiego in Giappone sia stata molto condizionata da Marta e, dunque, molto sofferta.

La donna potrebbe pentirsi della sua decisione? O Vittorio, non rassegnandosi, deciderà di raggiungerla per convincerla a tornare sui suoi passi? Ciò sarà svelato nelle prossime trame.