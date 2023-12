Nelle puntate del 20 e 21 dicembre de Il Paradiso delle Signore Adelaide susciterà del sentimenti contrastanti nel cuore di Umberto che finiranno per preoccupare Flora. Il commendatore rasserenerà la sua fidanzata, ma poco dopo si mostrerà profondamente infastidito dall'assenza della contessa alla villa. Il giorno seguente Umberto chiederà ad Adelaide dove abbia trascorso la notte e con chi.

Nel frattempo Marta avrà un'idea per far calmare suo cugino Tancredi: suggerirà a Matilde di lasciare Milano per un po' di tempo. Frigerio asseconderà il piano di Marta e se ne andrà in Giappone.

Matilde segue il suggerimento di Marta, Marcello sorprende Adelaide

Nella puntata di mercoledì 20 dicembre Flora si sentirà sentimentalmente minacciata dalla presenza di Adelaide a Milano. La contessa è tornata e Umberto sembrerà ancora preso da lei, ma quando Flora lo interrogherà a tal proposito, lui le dirà di non preoccuparsi e la tranquillizzerà.

Al Paradiso la giovane Clara sarà determinata a rintracciare colei che ha scritto la lettera a Gianlorenzo Botteri, intanto Maria, restando nell'anonimato, deciderà di fare una gesto carino nei confronti della madre di Matteo.

Spazio anche a Marcello che non accetterà la fine della relazione con Adelaide e deciderà di riconquistarla facendole una sorpresa, al momento ancora ignota.

Nel frattempo la nipote di Armando aiuterà Irene a gestire il negozio, seppur a part-time.

Marta vorrà aiutare suo cugino Tancredi a dimenticare la moglie perciò andrà a parlare con la donna. Matilde asseconderà l'idea di Marta, ma prima di partire si recherà a sorpresa da Vittorio.

Adelaide trascorre la notte fuori, Umberto infastidito

Nell'appuntamento di giovedì 21 dicembre, Adelaide trascorrerà la notte fuori. Infastidito, Umberto chiederà alla contesa dove sia stata e con chi.

Matilde saluterà Milano e volerà verso il Giappone e quando Tancredi verrà a sapere della partenza della moglie sarà ormai troppo tardi.

Intanto Matteo resterà colpito quando verrà a sapere che è stata Maria, e non invece Concetta, a ricamare il foulard per sua madre Silvana.

Nel frattempo bambino mai visto prima si aggirerà nei pressi del negozio di Conti, determinato ad acquistare un regalo per sua madre.

Infine Umberto si rivolgerà a Vittorio per consigliargli di tenersi alla larga da Tancredi, in modo da appianare le tensioni. Poco dopo Vittorio incontrerà Marta e scoprirà che è stata proprio lei a suggerire a Matilde di andarsene per un po' di tempo.

Ipotesi sul futuro di Vittorio e Matilde: lui la raggiunge in Giappone

Nelle future puntate de Il Paradiso delle Signore non è da escludere che Vittorio Conti possa recarsi in Giappone per raggiungere la sua amata Matilde per fare chiarezza.

Tra i due è sbocciato un forte sentimento che nemmeno il ritorno di Marta sembra far vacillare il cuore dell'ex. In seguito Matilde potrebbe inoltre riuscire ad annullare le nozze con Tancredi tramite la Sacra Rota e viversi quindi senza ostacoli la relazione con Vittorio.