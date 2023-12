Le anticipazioni di Un posto al sole relative agli episodi che andranno in onda da lunedì 25 a venerdì 29 dicembre 2023 annunciano che il piccolo Manuel scopre la relazione del padre con la professoressa Bruni, Alberto è sempre più angosciato a causa della separazione dal figlio Federico e Micaela si scontra con Samuel per diversità di vedute.

Manuel scopre che Damiano e Viola stanno insieme

Mentre Clara cerca di convincere Sabbiese a tornare insieme a lei a Napoli, Alberto è sempre più triste e preoccupato a causa della lontananza dal piccolo Federico, del quale non ha più notizie ormai da diversi giorni.

Intanto gli inquilini del Palazzo sono occupati nell'organizzazione della cena della vigilia e del pranzo di Natale.

Nonostante Damiano e Viola stiano attenti a non far scoprire la loro storia ai propri figli per non turbarli in quanto ancora piccoli, Manuel, grazie alla sua furbizia, scopre la tresca dei due; il piccolo Renda va poi immediatamente a raccontare tutto ad Antonio (il figlio di Viola), il quale rimane particolarmente scosso, iniziando a manifestare alla famiglia i primi comportamenti strani.

Micaela si scontra con Samuel

Più tardi Renato Poggi si rende conto di essersi dimenticato di portare all'amico Otello un regalo dalla Sicilia e per non farlo rimanere male si rivolge al cognato Raffaele chiedendo a quest'ultimo di fare un piccolo sacrificio per lui.

Filippo se la prende con Micaela per un suo intervento anticonformista alla radio, ma stavolta in molti prendono le difese della ragazza. Mentre Eduardo minaccia l'avvocato Palladini, Rosa comunica a Damiano che Sabbiese sta rientrando a Napoli. Intanto Micaela si scontra con Samuel a causa del loro diverso modo di vivere la relazione; Mariella, invece, sospetta che Serena le stia nascondendo qualcosa.

Palladini vuole togliere a Clara la custodia di Federico

Mentre Renda convince Sabbiese a consegnarsi alla polizia, Alberto, spietato più che mai, vuole togliere all'ex compagna la custodia del piccolo Federico. Più tardi Nicotera viene messo in difficoltà dalle continue domande di Antonio, alle quali non sa dare risposta. Il magistrato non sa ancora che il figlio è stato informato da Manuel della relazione di Damiano e Viola.

Nel frattempo Nunzio veste di nuovo i panni di guru e maestro dando a Samuel dei consigli strategici per riconquistare Micaela.

Ipotesi delle trame future: Viola può essere disposta a rinunciare a Damiano per amore di Antonio

Prosegue la storia d'amore nata fra Viola e Damiano. Dal momento che le anticipazioni annunciano che i piccoli Manuel e Antonio scopriranno la relazione fra i rispettivi genitori, i fan ipotizzano che Viola, per amore del figlio, il quale rimarrà particolarmente scosso dalla sconvolgente notizia, potrebbe, sebbene a malincuore, decidere di troncare la sua storia con il poliziotto. Ovviamente si tratta solo di un'ipotesi e non di uno spoiler ufficiale su quanto andrà in onda.