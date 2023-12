Il Paradiso delle signore 8 va in pausa durante il periodo delle feste natalizie. L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Pietro Genuardi terminerà la programmazione di questo 2023 con la puntata del 22 dicembre.

Dal 25 dicembre inizierà un periodo di pausa dal piccolo schermo, in attesa della messa in onda dei nuovi episodi inediti, che riprenderanno regolarmente dal 2 gennaio 2024 sempre nella fascia pomeridiana di Rai 1.

Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore: lo stop per le feste natalizie

Il cambio programmazione per la soap opera di Rai 1 quest'anno prevede uno stop durante il periodo delle feste natalizie.

Lo scorso anno, complice la pausa che c'è stata per i Mondiali di calcio a dicembre, la soap è andata in onda regolarmente anche durante le giornate di festa, ma per questo 2023 non sarà così.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, la pausa della soap opera prenderà il via da lunedì 25 dicembre e andrà avanti fino a lunedì 1° gennaio.

Per rivedere in onda gli episodi in prima visione assoluta bisognerà attendere martedì 2 gennaio, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia oraria che va dalle 16 alle 16:55 circa.

Volano gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 con la soap opera

Intanto la Rai si gode il successo di ascolti che la soap ha confermato anche in questi primi mesi di programmazione dell'ottava stagione.

La media auditel risulta essere di circa 1,8 milioni di spettatori al giorno, pari ad uno share che oscilla tra il 19 e il 20% con picchi record che hanno sfiorato anche il muro del 22%.

Numeri importanti che confermano l'alto gradimento del pubblico per questo prodotto completamente made in Italy, che ha saputo riaccendere gli ascolti di una fascia oraria spenta nel palinsesto della rete ammiraglia Rai, tanto da tener testa ai dati auditel registrati dal daytime di Amici 23, il talent show in onda nella stessa fascia oraria su Canale 5.

Marta Guarnieri terrà banco nelle nuove puntate del 2024

E con le nuove puntate del 2024 si tornerà a parlare delle vicende di Marta Guarnieri che è rientrata a Milano [VIDEO] dopo un lungo periodo di assenza.

La donna porterà un po' di scompiglio nella vita del suo ex Vittorio Conti e intanto i fan sperano di poter assistere ad un ritorno di fiamma tra i due.

"Questa sarà la volta buona per vederli finalmente felici assieme?", "Marta non deluderci, stavolta tra te e Conti deve trionfare l'amore", "la coppia più bella deve riunirsi, gli sceneggiatori non possono deluderci". Questi sono solo alcuni dei commenti degli appassionati della soap opera su Facebook e Instagram.