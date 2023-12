Jana tornerà al Palazzo in condizioni preoccupanti nelle puntate de La Promessa in onda dal 18 al 22 dicembre. Le anticipazioni annunciano che a ragazza sarà coperta di lividi e non avrà la forza di camminare. Quando vedrà Manuel, inoltre, la cameriera vedrà che indossa l'anello con il sigillo della tenuta e perderà i sensi. La vita di Jana sarà appesa a un filo e tutti i suoi amici si daranno da fare per aiutarla, in particolare Mauro che si procurerà le medicine per i suoi problemi respiratori.

Il ritorno di Jana alla Promessa dopo il lavoro nella tenuta dei Duchi

Per Jana arriverà il momento di rientrare alla Promessa dopo aver trascorso un periodo molto duro a casa dei Duchi de Los Infantes. La sua partenza era stata voluta da Jimena per allontanare la cameriera da suo marito Manuel e per questo la donna aveva inventato una scusa. Jimena aveva richiesto la presenza della cameriera a casa dei suoi genitori che avevano bisogno di aiuto per degli ospiti e Jana non ha potuto sottrarsi. La sua assenza è stata molto sofferta da Manuel che per settimane non ha avuto sue notizie e Jimena si è rifiutata di dargli informazioni. Il ritorno di Jana alla tenuta sarà traumatico perché la cameriera sarà ricoperta di lividi e a stento si reggerà in piedi.

Maria e Mauro la accoglieranno e la sistemeranno di nascosto nella sua camera.

Le gravi condizioni di salute di Jana

L'incontro tra Manuel e Jana sarà molto emozionante, ma quando la cameriera noterà che il marchesino indossa l'anello con il sigillo della tenuta perderà i sensi. Le condizioni di salute di Jana saranno molto preoccupanti e si temerà per la sua vita quando inizierà ad avere delle crisi respiratorie.

Mauro provvederà ad andare a procurarsi i farmaci necessari alla sua guarigione, mentre Maria proverà a capire cosa sia accaduto dai Duchi. La ragazza scoprirà che la sua amica è stata vittima di maltrattamenti e abusi, costretta a lavorare senza sosta nei campi dall'alba al tramonto. Nonostante la forte preoccupazione per lei, Manuel non riuscirà a stare accanto a Jana perché Jimena glielo impedirà con i suoi continui capricci.

L'anello con il sigillo e lo spavento di Jana

Perché Jana perderà i sensi vedendo l'anello di Manuel? Il marchesino indosserà l'anello con il sigillo della Promessa, lo stesso che indossava il rapitore di suo fratello. Jana non potrà fare a meno di ricordare i momenti dolorosi della sua infanzia, quando degli uomini incappucciati hanno stravolto la sua vita. Jana, il suo fratellino e sua madre Dolores sono stati aggrediti da un gruppo di uomini a cavallo e uno di essi ha rapito suo fratello e tolto la vita a sua madre. L'uomo indossava quell'anello ed è l'unico indizio che Jana ha potuto sfruttare per la ricerca della verità. È per questo che la protagonista si è fatta assumere come cameriera al palazzo.