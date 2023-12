Con le puntate de Il Paradiso delle signore 8 in programma nel corso del 2024 non si esclude che tra Salvatore ed Elvira possa accendersi la fiamma della passione. Tra i due ci sarà un netto riavvicinamento, anche se la venere continuerà a portare avanti la sua relazione con Tullio. Non si esclude che Salvo possa decidere di non arrendersi, al punto da conquistare il cuore della donna e portarla a rendersi conto di amarlo per davvero.

Salvo ed Elvira di nuovo vicini

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Elvira scoprirà che Tullio ha intenzione di trasferirsi stabilmente a Milano.

Il suo fidanzato vuole accorciare le distanze che attualmente li dividono per viversi questa relazione stabilmente.

Elvira, intanto, ha potuto contare sul supporto di Salvatore, che ha saputo darle una mano dopo l'incidente in cui la macchina di suo padre ha presentato diversi danni.

Salvo organizzerà anche una serie di serate speciali al Caffè Amato che riusciranno a entusiasmare la venere, al punto da complimentarsi con il barista per l'ottimo lavoro che ha fatto.

Elvira può scoprirsi innamorata di Salvatore ne Il Paradiso delle signore del 2024

Tra i due si assisterà a un riavvicinamento che riaccenderà le speranza di Salvatore Amato, pronto ancora una volta a mettersi in gioco per cercare di far breccia nel cuore della venere.

Non si esclude che nel corso dei prossimi episodi della soap opera Salvatore Amato possa iniziare a essere una presenza costante nella vita di Elvira, convinto che tra di loro possa ancora nascere qualcosa di importante.

Il barista potrebbe così prendere in mano le redini della situazione ed essere chiaro con la venere, confessandole di essere innamorato di lei e di non volerla perdere.

Una dichiarazione inaspettata che rischierebbe di metterla in crisi, fino a farle rendere conto di non aver ancora dimenticato le belle emozioni vissute con Salvo, al punto da scegliere di concedergli una seconda chance e provare a costruire qualcosa di serio insieme.

Gli inizi tra Salvo ed Elvira nella passata stagione della soap

Del resto nelle puntate della passata stagione c'è stato un timido avvicinamento tra i due che aveva fatto ben sperare i fan.

Dopo la fine del suo matrimonio con Anna, gli spettatori speravano di poter rivedere Salvo felice al fianco di Elvira, ma così non è stato. Lui non si è mai mostrato disponibile per una storia d'amore, dicendo alla ragazza di vederla solamente come un'amica.

Durante le vacanze estive, però, la venere ha incontrato Tullio. I due hanno iniziato una relazione e Salvo, solo in quel momento, ha capito di amare Elvira.