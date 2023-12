Betul sedurrà Herkan, come annunciano le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara in onda a gennaio 2024. La figlia di Sermin e Adbulkadir capiranno che il dipendente della Yaman Holding e fidato collaboratore di Zuleyha può essere la chiave per raggiungere i loro obiettivi. Quindi Betul inviterà Herkan a cena e gli racconterà delle difficoltà avute al suo arrivo a Cukurova, scusandosi per essere stata troppo severa con lui.

La scalata di Betul e l'accordo con Abdulkadir

Sin dal suo arrivo a Cukurova, Betul è stata molto chiara con Sermin e ha rivelato a sua madre di voler appropriarsi delle ricchezze degli Yaman e dei Fekeli.

Il piano della giovane legale è stato facilitato dallo stesso Demir che - vedendo la sua ottima preparazione - l'ha nominata dirigente dell'azienda. L'incontro con Abdulkadir, inoltre, è stato un ulteriore stimolo per Betul che ha trovato un alleato molto potente per raggiungere i suoi scopi.

Nelle prossime puntate i due nuovi complici si daranno da fare per mettere in atto il loro piano e il primo passo prevede l'entrata in gioco di Abdulkadir. Quest'ultimo chiederà a Betul di affidare alla sua azienda la manutenzione dei mezzi di trasporto della Yaman Holding. La proposta di contratto presentata a Zuleyha sarà molto invitante, perché Abdulkadir chiederà solo la metà rispetto a quanto l'azienda paga con il vecchio servizio, ma qualcosa non convincerà la moglie di Demir.

Betul sfrutterà le sue armi seduttive con Herkan

Betul proverà a convincere Zuleyha del fatto che Herkan prendeva delle commissioni molto alte sulla manutenzione e per questo pagavano molto. La donna, tuttavia, dimostrerà di fidarsi molto del suo collaboratore per dubitare di lui, quindi Betul capirà che bisognerà concentrarsi su Herkan.

Abdulkadir e la figlia di Sermin saranno d'accordo sul fatto che bisognerà trovare un modo per far passare il collaboratore di Demir dalla loro parte. Così Betul userà le sue armi seduttive per far cadere Herkan dalla sua parte. Dopo essere andata a trovarlo in ufficio, Betul inviterà a cena l'uomo e inizierà ad essere molto amichevole nei suoi confronti.

Herkan sarà inevitabilmente colpito da Betul e dal suo cambiamento. La giovane donna gli dirà di essere stata troppo severa perché ha dovuto affrontare un periodo difficile al suo ritorno a Cukurova, aggiungendo che avere la responsabilità dell'azienda non è semplice per lei.

Un riepilogo sui nemici degli Yaman: da Mujgan a Vahap

Nel corso delle stagioni, Terra amara ha visto succedersi diversi antagonisti della famiglia Yaman. La prima è stata Mujgan che ha combattuto con tutte le sue forze contro Zuleyha per amore di Yilmaz. Poi è arrivata la zia Behice, guidata solo dalla sua avidità e arrivata a uccidere Hunkar, la madre di Demir.

Dopo la morte anche di Behice e di Mujgan, tuttavia, per gli Yaman non c'è stata pace, perché è arrivata Umit, una dottoressa che dopo una breve relazione con Demir ha sviluppato un'ossessione nei suoi confronti. Anche lei di recente ha perso la vita. Nella quarta e ultima stagione i nemici dei protagonisti saranno Betul, Abdulkadir e Vahap .