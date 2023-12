L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 risulta sospeso dal palinsesto del pomeriggio di Rai 1 fino al 1° gennaio 2024 e questa notizia non piace affatto ai numerosissimi fan social.

Dopo le variazioni di palinsesto per le giornate del 25 e 26 dicembre in tanti credevano di poter tornare a vedere le vicende dei vari protagonisti della soap a partire da questo 27 dicembre, ma così non sarà. La soap tornerà in onda solo dal 2 gennaio in poi, ma alcuni appassionati ritengono che una sospensione così lunga sia irrispettosa nei confronti di coloro che seguono da anni questo prodotto.

La sospensione de Il Paradiso delle signore prosegue fino al 1° gennaio 2024

Quest'anno, la pausa della soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni è iniziata lunedì 25 dicembre e andrà avanti fino a lunedì 1° gennaio 2024 compreso.

Per rivedere in onda le puntate inedite della serie italiana che appassiona una media di oltre 1,8 milioni di spettatori al giorno bisognerà attendere martedì 2 gennaio.

Intanto, però, da questo 27 dicembre sono tornate in onda alcune trasmissioni del daytime pomeridiano di Rai 1 come La volta buona e La vita in diretta, che hanno ripreso la regolare programmazione dopo lo stop delle giornate natalizie.

La scelta di stoppare la soap anche nelle giornate non festive ha scatenato un'accesa polemica tra i fan, molti dei quali ora sono critici per la sospensione fino al 1° gennaio.

I fan della soap opera di Rai 1 sbottano sui social: 'Zero rispetto per il pubblico'

"Zero rispetto per il pubblico. Non tutti a Natale vanno in vacanza e viene sempre penalizzato Il Paradiso delle Signore. Il motivo non si conosce ma noi paghiamo il canone tutto l'anno", ha scritto in queste ore un utente su Facebook.

"Perché devono sospendere sempre e solo le trasmissioni più belle?

Lo trovo completamente ingiusto", scrive ancora qualcun altro sui social.

"Per conto mio si tratta di una scelta sbagliata. Posso capire i giorni festivi, ma anche quelli feriali no. Noi il canone lo paghiamo anche per i giorni festivi mentre loro sono in vacanza", scrive qualcun altro in rete.

Marta forse vittima di un amore tossico nei prossimi episodi

Intanto dal 2 gennaio riprenderà la regolare programmazione e al centro delle dinamiche continueranno ad esserci le vicende di Marta Guarnieri.

La donna sarà in grande difficoltà perché non troverà il coraggio di svelare al padre Umberto le novità legate alla sua vita sentimentale, dato che in America ha conosciuto un altro uomo dopo la fine della sua relazione con Vittorio. Un amore che sembra tormentare Marta, tanto da non escludere che possa trattarsi di una relazione tossica che intende lasciarsi alle spalle al più presto.