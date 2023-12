Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del pomeriggio del 28 dicembre dove proseguirà lo stop per Uomini e donne e Terra amara.

Spazio invece all'appuntamento con la soap opera spagnola La Promessa che andrà in onda in versione extra-large con puntate speciali previste dalle 14:10 in poi e fino all'inizio di Pomeriggio 5, confermato nel suo consueto slot orario.

La Promessa si allunga e sostituisce Terra amara e U&D: cambio programmazione 28 dicembre

Il pomeriggio di Canale 5 del 28 dicembre subirà delle modifiche nella prima parte, dove alle 14:10 non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento inedito con Terra amara.

La fortunata soap opera turca proseguirà il suo periodo di pausa dal daytime feriale per questo periodo natalizio, dato che al suo posto partirà un appuntamento speciale con la soap iberica che vede protagonisti Manuel e Jana.

La Promessa prenderà non solo il posto della soap turca ma anche quello si Uomini e donne, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà regolarmente da lunedì 8 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Una serie di appuntamenti speciali con la soap iberica che sarà in onda in versione extra-large anche nel pomeriggio di venerdì 29 dicembre.

Al posto di Io Canto Generation ci sarà il film Il primo Natale su Canale 5

In prime time, invece, non ci sarà spazio per un nuovo appuntamento con Io Canto Generation, dato che lo show di Gerry Scotti è stato anticipato a mercoledì 27 dicembre.

Al suo posto, quindi, andrà in onda la riproposizione del film Il primo Natale che vede protagonista il duo comico composto da Ficarra e Picone.

Su Rete 4, invece, confermati l'appuntamento con Zona Bianca, il talk show politico condotto da Giuseppe Brindisi, in onda regolarmente in diretta anche in questa settimana festiva.

La programmazione frammentata della soap opera spagnola non piace ai fan

Una serie di variazioni che renderanno felici i numerosissimi fan della soap opera spagnola che in questi mesi hanno dovuto accontentarsi di programmazione decisamente striminzita nella fascia del pomeriggio di Canale 5.

Con il ritorno delle trasmissioni pomeridiane di Maria De Filippi, Mediaset ha scelto di programmare la soap nello slot orario che va dalle 16:40 alle 17 circa: appena venti minuti di puntata al giorno, intervallati dai consueti e immancabili spot pubblicitari.

Una decisione che non ha entusiasmato più di tanto gli appassionati, costretti a vedere i nuovi episodi a spezzoni. Eppure, nonostante ciò, gli ascolti continuano ad essere positivi e la media attuale sfiora la soglia di 1,7 milioni al giorno con punte del 22% di share nel pomeriggio di Canale 5.