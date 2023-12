In Terra Amara, senza troppi giri di parole, Mehmet dichiarerà a Züleyha ciò che prova, lasciando la ragazza abbastanza turbata. La situazione diventerà ancora più intricata quando Mehmet la bacerà con passione. Lei da poco è rimasta vedova di Demir e non se la sentirà di intraprendere una nuova relazione così velocemente, al punto che dichiarerà di aver chiuso con l'amore.

Mehmet pronto a dichiarare il suo amore a Züleyha

Mehmet e Züleyha saranno a cena, sembrerà un tipico incontro d'affari visto che lei parlerà di alcune costruzioni che a breve verranno fatte nei loro terreni e dell'attività promozionale che partirà di conseguenza.

Lui sembrerà partecipare alla conversazione, ma avrà occhi solo per Züleyha, mettendola notevolmente a disagio.

Lei proverà a sviare la situazione parlando delle prossime elezioni della Camera dell'Industria, ma a Mehmet non sembrerà importare tanto l'argomento. Anzi farà partire la musica e inviterà Züleyha a ballare.

Il bacio tra Mehmet e Züleyha

"Cosa stai facendo Mehmet", dirà Züleyha notevolmente in imbarazzo, mentre lui assumerà un atteggiamento serio: "Ho pensato per tanto tempo a dove e come avrei potuto dirtelo, ma alla fine credo che sia solamente necessario parlartene faccia a faccia, perché non esiste un modo migliore: mi sono innamorato di te Züleyha".

Lui si sporgerà in avanti e la bacerà, ma Züleyha si tirerà subito indietro: "Mehmet non posso farlo.

Per favore andiamo via". Il ragazzo, però, non mollerà la presa.

Züleyha teme di soffrire per amore

"È la prima volta che provo una cosa del genere", proseguirà Mehmet, ma Züleyha non saprà come affrontare questa situazione: "Ho chiuso con l'amore. Ho paura". "Anch'io ho paura - le risponderà Mehmet - ma voglio solo che tu ti fidi di me.

Non ti farò arrabbiare, te lo prometto".

Züleyha, però, avrà i suoi dubbi: "Come fai a essere così sicuro che ciò che provi è amore". "Stai tranquilla, non è qualcosa di momentaneo", risponderà Mehmet.

Il pubblico turco non ha tanto gradito l'addio di Demir

Mehmet, interpretato da İbrahim Çelikkol, sarà il nuovo protagonista maschile di Terra amara al posto di Demir.

Quando la quarta stagione ha debuttato in Turchia, nel settembre del 2021, Çelikkol ha condiviso una foto insieme all'interprete di Züleyha, Hilal Altınbilek. Immagine che in poco tempo ha raccolto molti like, più di 200.000, ma dall'altra parte ha attirato i commenti poco carini di coloro che non hanno accettato questa novità.

Alcuni commenti, infatti, avevano questo tenore: "Non sarà la stessa Terra amara senza Demir". Vista la "negatività" della situazione i commenti sul post sono stati subito limitati e quelli "pro Demir" cancellati.