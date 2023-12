Le anticipazioni della puntata Il Paradiso delle signore in onda il 2 gennaio 2023 danno il via a una nuova trama che riguarda Matteo, il fratellastro di Marcello. Una telefonata che arriva dalla clinica nella quale la mamma è ricoverata lo mette in allarme.

Intanto, Tancredi sfoglia tranquillo il giornale, quando si imbatte in un articolo di cronaca rosa che lo riguarda e che annuncia la presunta fine del suo matrimonio con Matilde. La rabbia lo assale di nuovo.

Il Paradiso delle signore episodio del 2 gennaio: una preoccupante telefonata

Sin da quando è arrivato a Milano, Matteo ha sempre mostrato un grande affetto per la madre, che è ricoverata in precarie condizioni di salute in una clinica che, agli inizi, nemmeno poteva permettersi di pagare.

Una telefonata a lui diretta lo metterà in ansia e i suoi pensieri andranno subito al peggio.

Nel frattempo, arriva il momento dell'inaugurazione della fabbrica, con grande emozione per Vito. Grazie a questa soluzione, potrà restare a Milano con Maria e iniziare questa nuova avventura. A dargli coraggio è Vittorio, sicuro che il progetto andrà a meraviglia.

La vera storia di Gianlorenzo Botteri

L'arrivo del misterioso bambino e di sua madre al Paradiso delle signore non era casuale e anche Clara aveva avuto un'intuizione perfetta. Deciso e desideroso di confidarsi, Gianlorenzo racconta tutto quello che è successo a Concetta che, da buona romantica, lo sprona a non rinunciare ai suoi sentimenti.

Di ben altro tenore sarà lo stato d'animo di Tancredi, dopo che leggerà l'articolo sul giornale in cui si vocifera dalla fine del suo matrimonio con Matilde. L'odio lo assale e la prima persona che va a cercare è Vittorio, con il quale ha l'ennesimo scontro.

Matteo e il suo stretto rapporto con la madre

Da quando è arrivato a Milano, Matteo ha sempre mostrato un grande amore nei confronti della madre, ricoverata in una clinica in precarie condizioni di salute.

Ha persino cercato di recuperare i soldi per curarla rischiando grosso, dato che era sommerso di debiti.

Portelli è un personaggio tra luce e ombra. Non ha problemi a raggiungere ciò che vuole anche con mezzi non leciti, ma è anche capace di gesti generosi e di dare molto amore. Questo lo si vede con sua madre che è l'unica persona che gli è rimasta accanto, almeno poco prima di conoscere Marcello, il suo fratellastro.

Non ci si stupisce dunque che questa telefonata che arriverà nelle nuove puntate Il Paradiso delle signore lo metta in allarme, poiché non pronto nemmeno all'idea di separarsi per sempre dalla figura di riferimento, l'unica, con la quale è cresciuto, costretto a diventare adulto prima del tempo.