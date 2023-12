Holden, alias Joseph Carta, si è reso oggi protagonista di un duro scontro con Rudy Zerbi. L'atteggiamento dell'allievo non è piaciuto a gran parte dei fan di Amici che sui social gli hanno dato dell'arrogante e maleducato. Non solo, sul web c'è qualcuno che invita la produzione a cacciarlo dal programma.

Holden nel mirino degli utenti dopo lo scontro con Rudy: 'Buttatelo fuori'

Holden è finito nel mirino di parte dei telespettatori di Amici di Maria De Filippi dopo quanto trasmesso nell'ultimo daytime di oggi. Tutto è iniziato nel momento in cui Rudy lo ha convocato lamentatosi di un compito che non avrebbe svolto correttamente, ovvero sia lavorare al controllo dei testi e ai tagli di 4 brani.

Holden ha replicato sostenendo che non fosse vero, Rudy gli allora imposto di seguire d'ora in avanti le lezioni di Mew e Petit, che sono invece alunni molto disciplinati.

Il tono con cui l'allievo ha risposto al suo professore dopo il colloquio - 'Sono stufo di sentire sul mio conto cose non vere' - non è affatto piaciuto a parte del pubblico che sui social ha invitato la produzione a cacciarlo dal programma. Tra i vari commenti si legge infatti: "Buttatelo fuori". Il tono e l'atteggiamento usato da Holden non è certo quello che un allievo dovrebbe tenere con il suo insegnante, ecco il motivo per il quale molti utenti si sono riversati sui social commentando quanto andato in onda su Canale 5.

Holden nel mirino dei fan: 'Presuntuoso, arrogante e poco rispettoso'

Scorrendo parte dei commenti relativi a questo daytime, si nota come la gran parte degli utenti sia concorde nel ritenere Holden una persona arrogante, irrispettosa e maleducata. Molti riconoscono il talento del giovane cantante ma di contro criticano il suo atteggiamento: "Sta vanificando tutto con questo suo atteggiamento presuntuoso, arrogante, poco rispettoso e collaborativo verso tutti".

Altri ancora hanno scritto: "Troppo pieno di se un po’ di umiltà non guasterebbe". A onor del vero molti ancora lo sostengono nonostante questi suoi atteggiamenti un po' sopra le righe: "Holden, ragazzo bravissimo, bravissimo cantante, educato e veramente una persona speciale". Insomma, il pubblico è spaccato in due.

Ad alimentare le voci su una possibile sua cacciata dalla scuola il fatto che poco dopo il confronto, Holden non è stato presente alla Festa di Natale.

Holden ha battuto un record ad Amici: miglior debutto nella storia del Talent

Per l'allievo dunque la prosecuzione dell'avventura ad Amici potrebbe essere a rischio: il suo talento è indubbio ma la condotta 'sopra le righe' potrebbe costargli molto cara.

Al di là degli aspetti comportamentali, Holden ha ottenuto dei risultati non da poco da quando ha iniziato il suo percorso ad Amici. Il suo singolo Dimmi che non è un addio è infatti volato oltre i 160mila stream in 20 ore, imponendosi così come il miglior debutto della storia del talent.