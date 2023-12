Marta Guarnieri pronta a tornare in scena nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 e non si esclude un possibile ritorno di fiamma con il suo ex compagno Vittorio Conti.

Sebbene il proprietario del grande magazzino si ritroverà a prendere in mano le redini della sua relazione con Matilde, si ritroverà messo in grande difficoltà dato che la figlia di Umberto è stata una delle persone più importanti della sua vita e tra i due la passione rischierebbe di non essere del tutto svanita.

Marta rimette piede a Milano assieme a sua zia Adelaide

Le nuove anticipazioni della soap opera di dicembre rivelano che durante la puntata di venerdì 15 dicembre gli spettatori assisteranno al rientro in scena di Marta, accompagnata dalla zia Adelaide.

Le due donne rimetteranno piede a Milano dopo un lungo periodo di assenza, pronte a riprendersi in mano le redini delle loro vite.

Un colpo di scena spiazzante per Umberto che potrà riabbracciare sua figlia Marta e la sua ex compagna Adelaide ma anche per Vittorio, dato che ritroverà la sua ormai ex compagna.

Intanto, però, Vittorio riuscirà a far breccia nel cuore di Matilde e la convincerà a dargli una seconda chance, al punto che la donna vorrà uscire allo scoperto con la loro relazione.

Vittorio può cedere alla passione travolgente con Marta nel corso de Il Paradiso 8 del 2024

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, ma questo ritorno a casa di Marta rischia di mandare all'aria la serenità di Conti.

Le ipotesi delle nuove trame visibili nel 2024 non escludono che la presenza della Guarnieri in città possa riaccendere in Conti i vecchi sentimenti del passato.

Il sospetto è che l'uomo non sia ancora riuscito a smaltire e a mettere da parte definitivamente quello che ha vissuto con la compagna prima che decidesse di trasferirsi in America, chiudendo così il loro matrimonio per iniziare una nuova vita.

Un confronto tra i due sicuramente non mancherà e non si esclude che possano lasciarsi andare anche alla passione travolgente.

Marta rischia di mandare all'aria il sogno d'amore di Vittorio e Matilde

La presenza della donna, quindi, rischia di mandare all'aria il sogno d'amore di Vittorio e Matilde, ormai pronti a viversi alla luce del giorno, pur consapevoli della perfidia di Tancredi, pronto ad ostacolare in tutti i modi la loro relazione, tanto da voler denunciare la moglie per adulterio.

Dopo essere uscita da un matrimonio complicato, per Matilde potrebbe essere in arrivo l'ennesima batosta dal punto di vista sentimentale, tale da spingerla anche a riprendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi per davvero in Giappone, dove sognava di poter cominciare una nuova vita.