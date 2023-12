Andreas Muller ha pubblicato una storia in cui ha parlato dei progetti per il futuro con Veronica Peparini e le bambine. "Pensare fa bene e anche male", ha scritto, ricordando anche che questo sarà il primo Natale senza il suo caro zio. Per il ballerino è un periodo positivo perché con la sua compagna sta aspettando due gemelle e presto si trasferirà in una casa più adatta alle esigenze del loro futuro.

L'attesa delle gemelle e una casa più grande per il futuro di Andreas e Veronica

Veronica Peparini e Andreas Muller aspettano due gemelle ed è un periodo molto felice per la coppia.

L'arrivo di questa novità significa la realizzazione di un sogno per il ballerino e la coreografa che amano condividere con i fan i momenti più importanti di questa gravidanza. Andreas Muller nella mattinata di oggi, venerdì 1 dicembre, ha postato una storia in cui parla dei suoi progetti futuri e di tutto quello che ha fatto fino ad questo momento. Ad una foto che ritrae il ballerino sotto un grande albero, compare una didascalia ricca di emozioni contrastanti, tra la felicità per l'arrivo delle bambine in famiglia e la malinconia per lo zio che non c'è più. Andrea ha iniziato a raccontare l'emozione per la pancia di Veronica che cresce giorno per giorno e gli fa battere il cuore in un modo indescrivibile: "Mi batte il cuore e mi perdo in questi pensieri".

Le riflessioni di Andreas sul suo sogno che sta per avverarsi

Ai suoi fan, Andreas ha raccontato di essere riuscito a costruire una casa per i suoi genitori e di essere fiero del figlio che è diventato. Presto lui e Veronica si trasferiranno in una casa più adatta alle esigenze della famiglia che sta crescendo, ma poi andranno altrove.

"Dobbiamo necessariamente cercare altro che possa essere il sogno di questi anni di relazione che finalmente incoroniamo", ha scritto. Diventare padre per Andreas Muller è sicuramente un'esperienza che fa riflettere molto e questo è un venerdì ricco di pensieri per lui. Il ballerino si è lasciato andare anche ad un momento di malinconia in cui ha ricordato lo zio che è mancato da poco.

Un pensiero di malinconia per lo zio che questo Natale mancherà in famiglia

Andreas ha raccontato di aver preso un taxi pochi giorni fa e di ave notato che il tassista aveva due occhi simili a quelli di suo zio. La mancanza è stata forte ed è stato inevitabile per lui pensare al prossimo Natale. L'arrivo delle gemelle renderà questa festa molto speciale per tutti, ma sarà anche la prima volta che Andreas dovrà trascorrere il Natale senza il suo caro zio.