Il televoto del Grande Fratello in vista della diretta del 2 dicembre stabilirà chi sono i due concorrenti preferiti dal pubblico e che quindi saranno immuni in vista delle nomination successive. I sondaggi lanciati sul web vedono Beatrice Luzzi come la più votata, seguita da Vittorio Menozzi. Sono staccati di molto gli altri sette sfidanti, con Fiordaliso in ultima posizione.

Questi risultati emergono dal sondaggio di Grande Fratello Forumfree a cui, alle ore 10:15 di venerdì 1 dicembre, hanno partecipato 1417 utenti.

Grande Fratello, televoto del 2/12: nove concorrenti in nomination

Sabato 2 dicembre si chiuderà il nuovo televoto aperto da Alfonso Signorini al temine della diretta di lunedì 27 novembre. In nomination sono finiti nove concorrenti: Beatrice, Vittorio, Massimiliano, Anita, Fiordaliso, Rosy, Alex, Giuseppe e Paolo. Il televoto è "in positivo" e quindi i due concorrenti che riceveranno più voti saranno immuni nel prossimo turno di nomination. Il meno votato finirà invece a rischio eliminazione in vista del televoto successivo. A tal proposito la produzione mette a disposizioni diversi metodi: l'App Mediaset Infinity, gli Sms, la Smart TV oppure il dito ufficiale del Grande Fratello.

I sondaggi: Beatrice e Vittorio i più votati

In questi giorni i forum dedicati al reality show hanno lanciato dei sondaggi sul web per capire il sentiment del pubblico. Prendendo in considerazione quello di Grande Fratello forumfree, si può notare che Beatrice Luzzi straccia tutti ancora una volta. È lei la più votata con il 46% delle preferenze.

Al secondo posto Vittorio Menozzi con il 19% dei consensi. Molto più staccati gli altri concorrenti. Basti pensare che Anita, attualmente al terzo posto, ottiene solo l'8%. Quindi, se questi pronostici venissero rispettati sarebbero Vittorio e Beatrice i due immuni di questa settimana.

Fiordaliso rischia l'eliminazione dal GF: la cantante è la meno votata

Tra i 9 concorrenti in nomination, ad ottenere meno consensi è Fiordaliso, che raccoglierebbe solo il 2% dei consensi. Gli ultimi posti hanno percentuali molto vicine tra loro, quindi tutto è ancora possibile. Alex ad esempio ottiene qualche decimale in più di Fiordaliso. Rosy attualmente è votata dal 3% degli utenti e Paolo dal 4%. Bastano quindi pochi voti per l'uno o per l'altro per sovvertire tutto. Il concorrente meno votato sarà il primo nominato nel prossimo televoto eliminatorio che verrà aperto al termine della puntata di sabato 2 dicembre dopo l'annuncio ufficiale di Alfonso Signorini.