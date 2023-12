Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 non si esclude che Marcello possa subire l'ennesima batosta sentimentale da parte della contessa Adelaide.

Dopo il suo ritorno in città, la donna potrebbe infatti rendersi conto di non essere più innamorata del giovane Barbieri e a quel punto dirsi pronta a chiudere definitivamente con lui per dare una svolta alla sua vita.

Marcello e la contessa Adelaide in crisi nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap fino al 22 dicembre rivelano che Marcello cercherà in tutti i modi di riavvicinarsi alla sua amata, convinto del fatto che i due possano riprendere in mano le redini della loro relazione.

Peccato, però, che la reazione della donna non sarà delle migliori dato che rifiuterà di cedere ai momenti di passione con lui, mostrandosi scostante e decisamente diversa rispetto al passato.

L'atteggiamento di Adelaide metterà chiaramente a dura prova il rapporto tra i due che potrebbe definitivamente chiudersi.

Adelaide decide di chiudere con Marcello

Con le prossime puntate della soap opera, Adelaide potrebbe rendersi conto che è giunto il momento di essere chiara al 100% con il suo fidanzato e mettere così la parola fine alla loro relazione.

La donna si ritroverebbe a confessare a Marcello di non essere più innamorata di lui e di aver capito che non sono compatibili per stare insieme, complice anche la differenza di età che potrebbe rivelarsi un fattore negativo con il passare del tempo.

Intanto però Marcello si è mostrato particolarmente amorevole nei confronti di Rosa, la giovane nipote di Armando che ha scelto di accogliere all'interno della sua abitazione dove già vivono Salvatore e lo stesso capo magazziniere del Paradiso.

Un rapporto che non si esclude possa rivelare dei clamorosi colpi di scena nel corso delle puntate successive della soap opera, tanto che potrebbe sbocciare l'amore.

La possibile coppia Marcello-Rosa entusiasma già i fan della soap opera

Una nuova relazione che renderebbe felici i fan della soap opera di Rai 1, dato che in tantissimi hanno notato un feeling speciale tra Marcello e Rosa dicendosi convinti che sarebbe la ragazza ideale per lui.

La contessa, invece, potrebbe provare a riconquistare il cuore del suo ex storico Umberto Guarnieri che, secondo gli appassionati, non avrebbe mai dimenticato del tutto.

E tenendo conto che anche Umberto sembra essere in crisi con la sua fidanzata Flora, non è detto che la cosa non sia ricambiata.