Domenica 24 dicembre Terra Amara andrà in onda nel pomeriggio di Canale 5 con un appuntamento di un'ora e mezza dalle ore 15 alle 16:30. Al centro delle trame ci sarà un duro scontro tra Zuleyha e Umit che finirà in tragedia dopo il rapimento del piccolo Adnan da parte della dottoressa. I riflettori saranno puntati anche su Hakan, il nemico di Demir che assisterà all'omicidio di Umit e provvederà a portare via il suo corpo per tenere sotto ricatto Zuleyha.

Il Concerto di Elisa al posto di Terra amara in prime time

In occasione della vigilia di Natale ci saranno delle variazioni alla consueta programmazione della domenica di Canale 5 e si partirà dal primo pomeriggio.

Al posto del talent show Amici andrà in onda una puntata di Terra amara dalle ore 15 alle 16.30, seguita poi da Verissimo e da Caduta Libera.

L'appuntamento in prima serata con la soap turca invece il 24 dicembre non ci sarà e sarà sostituito da Buon Natale anche a te, il concerto evento di Elisa che ospiterà sul palco molti ospiti della musica italiana e internazionale.

I fan di Terra amara potranno però seguire le vicende di Zuleyha e della sua famiglia subito dopo Beautiful nel pomeriggio. Si tratterà di una puntata che vedrà l'uscita di scena di un altro personaggio molto importante: Umit.

Trama di domenica pomeriggio 24 dicembre: Umit esce di scena

La puntata di domenica 24 dicembre pomeriggio vedrà al centro dei riflettori il rapimento di Adnan.

Convinta che Zuleyha sappia dove si nasconda suo marito, Umit ha infatti chiesto a Cumali di portare via il bambino dalla tenuta e di raggiungerla, in cambio di una grossa somma di denaro. L'operaio eseguirà gli ordini e il piccolo Adnan sarà nelle mani della dottoressa che farà una telefonata a Zuleyha. Umit darà un appuntamento alla moglie di Demir per riprendersi suo figlio.

La signora Altun andrà all'incontro e tra lei e la dottoressa nascerà una violenta discussione che terminerà in tragedia. Zuleyha, infatti, punterà la sua arma contro Umit e durante lo scontro premerà il grilletto, uccidendola.

Dopo aver visto Umit cadere priva di sensi e ferita, Zuleyha scapperà via con Adnan e racconterà l'accaduto a Fekeli e Fikret.

I due uomini saranno pronti a sostenerla e in particolare Fikret si offrirà di costituirsi al suo posto pur di non farla finire in prigione. Tuttavia non ci sarà bisogno di tutto questo, perché Hakan ha assistito di nascosto alla scena del delitto e ha provveduto a spostare il corpo di Umit.

Avendo con sé la prova dell'omicidio, Gumusoglu e il suo socio Abdulkadir potranno così tenere Zuleyha sotto ricatto quando lo riterranno opportuno.

Le reazioni del pubblico in vista dell'addio di Umit

I fan di Terra amara intanto hanno già commentato sui social l'imminente uscita di scena di Umit, anticipata da tempo da diverse pagine dedicate alla soap.

Il giudizio del pubblico è pressoché unanime e nessuno pare essere dispiaciuto dell'addio alla perfida dottoressa: "Lo ha voluto lei", "Era l'unico modo per uscire da questa situazione", "Ha avuto anche troppa pazienza", si legge infatti tra i commenti.