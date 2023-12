Maria Puglisi rischia di spezzare il cuore di Vito nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore: potrebbe accadere nel caso in cui decidesse di confessargli la verità sul tradimento che c'è stato alle sua spalle con Matteo Portelli.

Il giovane Lamantia ha intenzione di coronare il suo sogno d'amore con la stilista, ignaro dei baci e dei momenti di passione che lei ha vissuto col fratellastro di Marcello. La stilista, messa alle strette da queste nozze imminenti, potrebbe decidere di svelare il suo segreto e di mettere in discussione le loro imminenti nozze.

Maria si ritrova divisa tra Vito e Matteo

Tra Maria e Vito sembra essere tornato il sereno dopo che il giovane è rientrato a Milano in seguito a un lungo periodo trascorso in Australia per questioni lavorative.

In questi mesi però la stilista ha conosciuto Matteo Portelli, il nuovo contabile del grande magazzino milanese che in qualche modo ha saputo far breccia nel suo cuore.

Tra i due ci sono stati diversi baci e la giovane Puglisi non ha nascosto di essere in crisi, anche se al rientro del suo fidanzato ha provato a lasciarsi tutto alle spalle per cercare di dare una seconda chance al proprio fidanzamento. Intanto Vito intende coronare al più presto il loro sogno d'amore, al punto da voler avanzare la proposta di nozze alla stilista.

Vito pronto a fare la proposta di nozze, ma Maria può dire no nelle prossime puntate de Il Paradiso 8

Le anticipazioni delle puntate trasmesse dal 4 al 7 dicembre rivelano che Vito, per la proposta di nozze, organizzerà tutto nei minimi dettagli e deciderà di coinvolgere anche gli amici e colleghi della stilista, sperando di realizzare un evento speciale per la sua amata.

Un sogno che potrebbe scontrarsi ben presto con la dura realtà dei fatti, non si esclude che Maria possa ritrovarsi a dover declinare la proposta di nozze. La stilista, messa alle strette, si ritroverebbe in grande difficoltà, non essendo pronta a compiere un passo così importante, complice anche il segreto che custodisce su quanto è successo tra lei e Matteo.

Maria può confessare al fidanzato il suo tradimento con Matteo Portelli

A quel punto, Vito si renderebbe conto che c'è qualcosa di non detto in tutta questa vicenda e potrebbe mettere alle strette la sua amata, al punto da spingerla a confessare tutta la verità.

Maria rivelerebbe così di averlo tradito con Matteo Portelli nel periodo in cui era ancora in Australia e con questa confessione spezzerebbe il cuore al giovane imprenditore. L'ammissione del tradimento porterebbe Vito a rivalutare in toto il suo rapporto con la stilista e a mettere in discussione le loro nozze.