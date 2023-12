La puntata del Grande Fratello di sabato 2 dicembre è stata particolarmente complicata per Mirko Brunetti e Perla Vatiero. In casa è infatti entrata Greta Rossetti, compagna di Brunetti fino a pochi giorni fa.

Dopo la diretta in cui si è assistito all'entrata in casa di Rossetti, Perla è scoppiata in lacrime, ammettendo di non saper come comportarsi con il suo ex Mirko e di come andare avanti nel percorso.

Qualche giorno fa, ospite in diretta dallo studio, Greta aveva avuto un duro confronto Mirko, lasciandolo sostanzialmente attraverso il monitor.

Il motivo? Il riavvicinamento piuttosto palese con Vatiero, anch'essa ex di Mirko e concorrente del gioco.

Lo sfogo di Perla dopo la puntata

Dopo la diretta Perla è corsa in piscina piangendo venendo raggiunta da Letizia. La concorrente ha spiegato di voler distaccarsi da alcune dinamiche, per cercare di andare avanti in un modo quantomeno sereno: "Lo sapevo che sarebbe successo. Io non ce la faccio più. Come faccio a vivere in maniera tranquilla se già il contesto è difficile. Mi schiaffano una cosa del genere in faccia, quando io non è che l’ho frequentato tre mesi, ma è stato il mio fidanzato per anni. Io non ce la faccio, è un gioco durissimo".

Perla è poi andata avanti nel suo sfogo e pianto liberatorio dicendo che ha cercato di trattenersi tutta la serata, la tensione che aveva in corpo a fine puntata però non accennava ad andar via: “Questo gioco è crudele e io mi devo distaccare dalla loro situazione altrimenti non so come andare avanti.

Questa cosa è davvero pesante perché si sta giocando con i sentimenti. Una cosa peggiore non poteva capitarmi”.

A dare manforte all’amica è stata proprio Letizia Petris: "Sappi che non sarai mai sola e che se superi questo poi nulla ti fermerà. Fuori spacchi il mondo e qui si gioca con la vita delle persone".

Ascolti tv del 2 dicembre

Nella serata di sabato 2 dicembre 2023, il Grande Fratello si è scontrato con lo show di Rai 1, Ballando con le stelle. Il reality di Alfonso Signorini è stato seguito da 2.181.000 spettatori, totalizzando uno share del 16.9%.

A trionfare nella sfida degli ascolti è stata però Milly Carlucci che, con Ballando con le Stelle, ha invece intrattenuto 3.708.000 spettatori, con uno share pari al 23.3%.

La prossima puntata del GF andrà in onda lunedì 4 dicembre 2023 su Canale 5: in nomination sono finiti Alex, Grecia, Giuseppe, Rosy, Perla e Paolo. Il concorrente meno votato sarà candidato al prossimo televoto eliminatorio.