Umit rivelerà a Zuleyha di essere incinta di Demir: sarà la sconvolgente rivelazione della puntata della soap turca Terra amara che andrà in onda sabato 9 dicembre.

Le anticipazioni rivelano che per la moglie di Yaman sarà un duro colpo da digerire: distrutta, la donna si confiderà con Sevda che resasi conto di come la situazione sia diventata insostenibile si recherà da Umit per convincerla a lasciare Cukurova con lei. Odile giungerà infine inaspettatamente a Cukurova e riabbraccerà sua madre Sermin.

Il nuovo piano di Umit contro Zuleyha e Demir

Umit continuerà a tramare contro Zuleyha e Demir nonostante i due siano tornati insieme dopo una breve separazione.

Zuleyha deciderà infatti di perdonare il marito dopo aver saputo del tradimento con la dottoressa, ma i guai non finiranno qui. Umit, infatti, studierà un piano per rovinare la vita ai due e questa volta insisterà per avere un incontro con Zuleyha stessa.

La donna rifiuterà di vederla, ma Umit la pedinerà con l'auto costringendola a fermarsi e ad ascoltare quello che ha da dire. Zuleyha attaccherà subito la dottoressa, minacciando di riferire a Demir che è stata costretta a fermare la sua auto ma Umit non farà una piega. "Demir non farebbe mai del male alla madre di uno dei suoi figli", risponderà. Zuleyha resterà perplessa ma Umit sarà molto più chiara con lei, rivelandole di essere incinta di Yaman.

Zuleyha minaccerà di portare via il figlio di Umit

La notizia della gravidanza di Umit sconvolgerà Zuleyha che proverà però a mantenere la calma per non dare alla sua nemica nessuna soddisfazione. La moglie di Demir insinuerà che Umit abbia inventato tutto, ma la dottoressa insisterà spiegando di essere incinta di quattro mesi.

A quel punto Zuleyha le dirà che Demir le porterà via il bambino e lo farà crescere insieme a Leyla e Adnan. Umit accuserà il colpo, ma sarà certa che il suo piano questa volta la porterà dritta all'obiettivo.

Una volta in macchina, Zuleyha sfogherà tutta la propria rabbia e delusione per la notizia (falsa) ricevuta e quando rientrerà alla villa dirà tutto a Sevda.

Quest'ultima si troverà nuovamente in difficoltà, divisa tra l'amore per sua figlia e l'affetto per Zuleyha e la sua famiglia. Alla fine Sevda deciderà di andare da Umit per convincerla a partire con lei per Istanbul, lasciandosi alle spalle tutta la vicenda.

L'arrivo inaspettato di Betul alla tenuta Yaman

Spazio anche per un'altra novità, dato che a villa Yaman arriverà Betul, la figlia di Sermin. La giovane donna farà una sorpresa a tutti e sarà accolta con gioia da sua madre. Betul spiegherà alla famiglia di essere tornata a Cukurova perché ha divorziato da suo marito dopo soltanto due anni di matrimonio.

Sermin rimprovererà la figlia per la decisione assunta, ma quando la donna rivelerà che l'uomo era dedito al vizio del gioco la comprenderà. Anche Demir appoggerà la figlia di sua cugina offrendole il proprio sostegno insieme a Sevda.