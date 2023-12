Marcello Barbieri accusato di essere diventato spocchioso e rompiscatole nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 8 trasmesse su Rai 1.

È questo il commento recapitato sui social a Pietro Masotti, l'attore che veste i panni del tenebroso Barbieri nel cast della soap, il quale ha scelto di intervenire in prima persona per dire la sua.

L'attore ha ammesso di essere dispiaciuto augurandosi che possano esserci tempi migliori per il suo personaggio.

Marcello 'spocchioso': critiche sul personaggio de Il Paradiso delle signore 8

Masotti ha scelto di condividere il commento di un fan che non si è fatto problemi a puntare il dito contro il suo personaggio, svelando che in questo ultimo periodo non gli starebbe piacendo.

"Caro Pietro ho sempre adorato il tuo personaggio, ma ultimamente non mi sta piacendo. Capisco che abbia buone intenzioni, ma è un po' troppo rompiscatole e spocchioso ultimamente Marcello", scrive questo appassionato della soap opera quotidiana di Rai 1.

Immediata la reazione di Masotti che ha deciso di intervenire in prima persona per dire la sua sul personaggio al quale ormai presta il volto da svariate stagioni.

'Verranno giorni migliori', la replica di Masotti alle critiche social

"Da attore non mi pongo l'obbiettivo di rendere il mio personaggio simpatico o perfetto, ma di aderire alle situazioni che lo riguardano", è la replica dell'attore a queste critiche mosse nei confronti del suo personaggio.

"Anzi vi dirò, a me la perfezione annoia è così irreale. Mi dispiace per voi che in questo periodo possiate trovare Marcello insopportabile", ha aggiunto ancora l'attore nella sua risposta social.

"Ma se ci pensate, è proprio il fatto che susciti sentimenti contrastanti a renderlo interessante. Verranno giorni migliori...forse", ha chiosato infine Masotti.

Stagione turbolenta per il giovane Matteo, diviso tra Adelaide e Matteo

Del resto l'inizio di questa stagione non è stato per niente facile per Marcello, che ha dovuto fare i conti con la partenza della sua amata contessa Adelaide, la quale scelse di trasferirsi in Svizzera per recuperare il rapporto con la figlia Odile.

Adesso però, i due si ritroveranno nel corso delle nuove puntate, dato che Adelaide tornerà nella puntata del 15 dicembre.

E poi ancora Marcello è stato travolto dall'arrivo di Matteo Portelli, il fratellastro di cui non conosceva neppure l'esistenza.

Un rapporto non semplice tra i due, dato che inizialmente si sono ritrovati diverse volte ai ferri corti, riuscendo comunque alla fine a trovare un punto di incontro e una perfetta sinergia tra fratelli.