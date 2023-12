In attesa degli episodi natalizi di Un posto al sole, la settimana dal 18 al 22 dicembre si preannuncia ricca di eventi importanti che apriranno la strada a una nuova emozionante stagione. Occhi puntati su Roberto e Marina, che inganneranno Ida e torneranno a Napoli con Tommy, lasciando la ragazza in Polonia in preda alla disperazione.

Nel frattempo Alberto finirà in un vortice autodistruttivo e avrà dalla sua parte solo Niko, mentre Silvia scoprirà finalmente del prestito che Michele ha fatto a Nunzio. Spazio anche a due storyline solo apparentemente più leggere, con Speranza che non si rassegnerà all'idea di perdere Samuel e Serena che scoprirà il vero motivo per cui Mariella ce l'ha con Micaela.

Lunedì 18 dicembre: la depressione di Alberto

Niko proverà a scuotere Alberto, finito nel baratro della disperazione a causa della lontananza di suo figlio.

Roberto e Marina si recheranno in Polonia, dove potranno fare la conoscenza della famiglia di Ida, ma in mente avranno solo la buona riuscita del loro diabolico piano.

Speranza, pur di non soffrire, negherà la realtà e non riuscirà ad ammettere che tra lei e Samuel è finita. La giovane potrà però contare su zia Mariella e Guido.

Martedì 19 dicembre: arriva la famiglia Kovalenko

Al loro arrivo in Polonia, Roberto e Marina faranno subito la conoscenza della famiglia di Ida. I due, per la prima volta, potranno appurare da vicino le condizioni di indigenza in cui sono costretti a vivere.

Nonostante ciò, la coppia deciderà comunque di portare avanti il proprio piano.

La mancanza di notizie su Federico e Clara farà precipitare Alberto in una spirale di autodistruzione dalla quale gli sembrerà impossibile uscire.

Micaela accoglierà la notizia che Samuel ha lasciato Speranza con una certa indifferenza e questo getterà il giovane chef in una forte confusione.

Mercoledì 20 dicembre: Michele geloso di Giancarlo

Michele non vedrà di buon occhio la presenza sempre più costante di Giancarlo nelle vita di Silvia e, adesso, anche di Rossella.

Ida, all'oscuro del piano di Roberto e Marina, fantasticherà del suo ritorno a Napoli, dove potrà riabbracciare Diego. Nel frattempo Ferri, nonostante alcune perplessità di sua moglie, porterà cinicamente avanti il suo progetto.

Meravigliata dal livore che Mariella nutre per Micaela, Serena farà una scoperta sorprendente.

Giovedì 21 dicembre: Roberto e Marina ingannano Ida

Dopo aver portato a termine l'accordo economico con la Magdalena, Roberto e Marina, si appresteranno a lasciare la Polonia, senza Ida. Nel frattempo, quest'ultima sprofonderà in un incubo ad occhi aperti.

Silvia scoprirà che Michele ha prestato dei soldi a Nunzio, per aiutarla, e ne rimarrà profondamente colpita. Nel frattempo Mariella, già darà per certo un ritorno di fiamma tra i due.

Giulia si appresterà a raggiungere Angela in Sicilia, ma si sentirà in colpa verso Luca.

Venerdì 22 dicembre: Lara non crede più ad Eduardo

Alberto sarà sempre più disperato a causa della lontananza di Federico, nel frattempo Clara si renderà conto di aver commesso un errore e crederà sempre meno alle promesse di Eduardo.

Il piano di Ferri e Marina procederà come previsto, mentre Ida verrà assalita dalla disperazione per la separazione di suo figlio. Nel frattempo, a Napoli, Diego inizierà farsi alcune domande sull'assenza della ragazza.

Mariella spingerà Silvia a riflettere sui sentimenti che prova per Michele.

Scenari futuri: Diego resta l'unica speranza di Ida

Era evidente che la convivenza tra Ida, Roberto e Marina fosse destinata a naufragare. La speranza dei fan era che i tre riuscissero, almeno, a trascorrere un Natale assieme come una famiglia felice, ma anche questa possibilità è chiaramente svanita.

Ida presto scoprirà la vera natura di Roberto e Marina. I due, infatti, non si faranno scrupoli a sottrarle Tommy, lasciando la ragazza in Polonia, in preda alla disperazione.

Un finale decisamente drammatico che può però avere ancora un risvolto positivo.

In questi pochi giorni a Napoli, la mamma del bambino è riuscita a trovare il supporto di "uno dei buoni" dello sceneggiato: Diego. Se quest'ultimo riuscisse a capire che cosa è successo, potrebbe aiutare la ragazza, che finirebbe poi sotto la tutela non solo del giovane Giordano, ma anche di Raffaele, Ornella e zia Giulia e, a quel punto, per Ida potrebbe iniziare finalmente un percorso in discesa.