Una confessione scombussolerà le nuove trame della soap La Promessa su Canale 5 e non sarà l'unica. Tra le mura della villa non mancheranno intrighi amorosi, retroscena inaspettati e verità svelate rimaste nell'oscurità per tanto, troppo tempo. Uno dei personaggi chiave che saprà far saltare ogni certezza è Feliciano, ufficialmente presentato da Petra come suo fratello. Il ragazzo, dai modi gentili e all'apparenza dimesso, si legherà a Teresa, con grande dispiacere di Mauro. Proprio a lei confesserà di aver ucciso suo padre.

Parallelamente Feliciano confiderà a Teresa le continue vessazioni alle quali suo padre lo sottoponeva, che lo hanno portato poi al gesto estremo.

La Promessa anticipazioni: la confessione oscura di Feliciano

Dopo essere tornato dal funerale del padre in paese Feliciano non sarà più lo stesso e Teresa si accorgerà della sua distanza emotiva. Preoccupata per lui, gli chiederà che cosa gli stia passando per la mente. Di fronte all'ennesima risposta evitante, lo metterà con le spalle al muro, obbligandolo a dirle cosa ci sia di così oscuro che le nasconde e il motivo per cui la sta evitando.

Di fronte alla disperazione di Teresa, Feliciano sarà costretto a rivelare il suo segreto che ha tenuto nascosto per tutti questi anni. Con le lacrime agli occhi le dirà: "Ho ucciso mio padre".

Feliciano racconterà a Teresa di tutte le angherie subite dal padre e di come arrivò a toglierli la vita.

Di fronte all'ennesima occasione nella quale suo papà lo stava per bastonare, lui fermò in tempo il colpo spingendolo giù dalle scale. La caduta causò la sua morte. "Mi sono inginocchiato davanti a lui e ho cercato di farlo reagire, ma non respirava più, era morto" proseguirà Feliciano, spiegando poi a Teresa di aver fatto le valigie e di essere arrivato alla Promessa.

Un altro segreto coinvolge Petra e la sua alleanza con Cruz

Quella di Feliciano non sarà l'unica confessione. Anche Petra confessa il suo segreto che farà capire il motivo per cui è così legata a Cruz: è la madre di Feliciano e non sua sorella. Quando il giovane scoprirà tutto dalle stesse parole di Petra, ne resterà sconvolto.

I telespettatori capiranno così come mai Petra deve obbedire a Cruz, qualsiasi cosa lei le chieda: hanno stretto un patto in cambio del silenzio. Ora che Feliciano sa la verità, la cameriera potrebbe finalmente slegarsi dalla sua aguzzina, ma non sarà semplice.

Il motivo per cui Feliciano ha ucciso suo padre

Dal momento che Feliciano si è presentato come un ragazzo di buon cuore, Teresa non crede alla sua confessione. Dalle anticipazioni de La Promessa sappiamo che nella sua infanzia Feliciano ha subito dei traumi per sua stessa ammissione: "Per anni ho subito maltrattamenti da parte di mio padre. Ho resistito più a lungo che ho potuto, finché un giorno ho reagito. Mi ha detto che ero un reietto, che non servivo a nulla e che ero uno spreco, poi sono esploso''.

Non è difficile dunque immaginare le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto così atroce. Sentimenti repressi, mancanza completa di affetto e maltrattamenti continui hanno fatto crescere Feliciano con schemi disfunzionali che sono poi sfociati nell'orribile delitto.