Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 6 e 7 dicembre rivelano Vito si dirà certo di aver trovato l'idea giusta per chiedere alla sua amata Maria Puglisi di convolare a nozze con lui e deciderà così di metterne al corrente anche gli amici della stilista.

Matteo Portelli scoprirà come stanno le cose e, seppur a malincuore, deciderà di dare il suo supporto al giovane Lamantia.

Marcello si ritroverà a fare una scoperta inaspettata sul conto di Rosa, la nipote di Armando, e non sa se comunicarla o meno al diretto interessato.

Vito pronto a fare la sua proposta di matrimonio a Maria Puglisi

Nel corso della puntata del 6 dicembre Vito si convincerà di aver trovato l'idea giusta per avanzare la sua proposta di nozze all'amata Maria.

Il ragazzo intende convolare a nozze con la stilista [VIDEO] e informerà anche i suoi amici dell'idea che ha in mente per far sì che quel momento sia davvero speciale per la ragazza.

Vittorio si farà forza e deciderà di far recapitare a Matilde un regalo speciale con il quale coglierà la palla al balzo per confessarle anche il suo amore.

Intanto Tancredi continuerà a trovare una soluzione con la speranza di poter fare breccia nel cuore di sua moglie e riconquistarla.

Marcello fa una scoperta su Rosa: anticipazioni Il Paradiso 7 dicembre

Durante la puntata del 7 dicembre Irene si ritroverà a riflettere in merito alla proposta lavorativa che le è stata fatta da Flora e verrà a sapere che dietro a quell'offerta si cela lo zampino di Leonardo Crespi.

Marcello, dopo essersi imbattuto nuovamente in Rosa, si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata sul conto della nipote di Armando, tanto da non sapere se metterlo al corrente oppure no.

Al momento, però, le trame della soap opera non dicono altro sul tipo di scoperta che il giovane Barbieri farà su Rosa.

Matilde si ritroverà in forte crisi e svelerà a Flora di aver preso una decisione importante sul suo futuro: intende andare via da Milano al più presto e viversi la sua nuova vita in Giappone.

Matteo scopre che Maria riceverà la proposta di nozze da Vito

La donna chiederà a Flora di tacere e di non parlarne con nessuno, ma la stilista informerà subito Vittorio per fare in modo che possa intervenire.

Matteo Portelli scoprirà che Vito ha intenzione di fare una proposta di nozze ufficiale a Maria e per lui sarà un colpo al cuore.

Il contabile, seppur con grande dispiacere, lascerà intendere di essere felice per loro ma in cuor suo non potrà nascondere l'amarezza perché sa che sta perdendo la sua amata.

I fan della soap sperano che Maria rinunci alle nozze con Vito

E, alla luce di questi spoiler, i fan della soap opera sui social sperano che Maria possa fare un passo indietro e rinunciare alle nozze.

"Maria non può spezzare in questo modo il cuore di Matteo, queste nozze non devono essere celebrate", ha sentenziato un appassionato.

"Mi auguro che Puglisi ci ripensi e sveli a Vito tutta la verità sul tradimento", ha scritto ancora un altro commentatore su Facebook.