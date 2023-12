Negli episodi de Il Paradiso delle Signore in onda dall’8 al 12 gennaio 2024, Vittorio Conti chiederà delle spiegazioni a Tancredi con la convinzione che lo stia facendo spiare da un detective privato. Intanto Maria e Matteo saranno ai ferri corti a causa di Vito.

Salvatore vuole conquistare Elvira, Marta disperata

Salvatore vorrà fare breccia nel cuore di Elvira sebbene sia legata sentimentalmente al fidanzato Tullio: la fanciulla riaccenderà le speranze del giovane Amato, quando apprezzerà una serata musicale che si svolgerà in caffetteria. Intanto la commessa Delia riceverà un invito da un suo ammiratore misterioso, da cui sarà particolarmente incuriosita.

Marta sarà triste per la fine di una storia d’amore che aveva intrapreso quando viveva negli Stati Uniti d'America e suo padre Umberto e Adelaide le faranno una sorpresa per sollevarle il morale. Successivamente il commendatore Guarnieri e la contessa avranno un piano per convincere Marta a rimanere a Milano. Umberto inoltre inviterà Adelaide a non partire per Ginevra, dopo la rottura con Marcello.

Vittorio sospetta di essere pedinato, Vito mette alle strette Maria

Nel contempo l’investigatore assunto da Tancredi continuerà a tenere d’occhio Vittorio e Matilde. Ben presto Conti affronterà di Sant’Erasmo, dopo aver avuto il sospetto di essere pedinato. Dopo essere stata precedentemente minacciata in tal senso, intanto, Matilde obbligherà il marito Tancredi a denunciarla per adulterio e gli chiederà un ultimo incontro dopo aver parlato con Marta.

Vito metterà alle strette la fidanzata Maria quando le vedrà addosso un bracciale regalatole per Natale da Matteo, quest’ultimo intanto verrà a sapere che Lamantia è deciso a comprare una casa dove andare a vivere con futura moglie. In seguito Maria farà un gesto importante con Vito per far capire a Matteo che non ha alcuna possibilità per conquistarla.

La giovane Puglisi e Portelli non riusciranno ad avere un chiarimento, anzi si ritroveranno ai ferri corti dopo che lei lo accuserà di aver fatto vedere a Lamantia il suo braccialetto di proposito. Infine Rosa troverà un nuovo lavoro e andrà a far visita alle veneri del Paradiso per un saluto.

Riepilogo sul triangolo formato da Vittorio, Matilde e Tancredi

Uno dei triangoli amorosi dello sceneggiato è formato da Vittorio, Matilde e Tancredi. Il direttore Conti e la donna hanno vissuto dei momenti di passione. Ma poi Matilde ha deciso di chiude il rapporto con lui, ritenendolo colpevole di averle taciuto il coinvolgimento di suo marito Tancredi nell'incendio che ha distrutto il mobilificio della sua famiglia.

In seguito però Matilde ha fatto un passo indietro, tornando tra le braccia di Conti e scatenando la gelosia di Tancredi, che quindi ha assunto un investigatore privato per ottenere le prove per denunciare la moglie per adulterio.