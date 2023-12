In Terra amara prossimamente Züleyha si ritroverà ad affrontare un viaggio psicologicamente molto difficile. Insieme a Mehmet infatti andrà a Smirne per incontrare Hülya, l'ex fidanzata di Demir dal trascorso molto triste. Appena 18enne, infatti, la donna ha rischiato di morire dopo essersi buttata dalla finestra. Ha fatto questo insano gesto spinta dalla scelta di Demir di non sposarla più, infatti lui ha preferito convolare a nozze con un'altra donna. Züleyha, durante il viaggio, non farà altro che pensare alla cattiveria di Demir e si chiederà come sia riuscita ad amare un uomo del genere.

Il viaggio di Züleyha verso Smirne insieme a Mehmet

Züleyha sarà in viaggio verso Smirne con Mehmet. Si sta recando da Hülya, l'ex fidanzata di Demir, e vuole scoprire se una storia che le hanno raccontato due donne sconosciute è vera, ossia che Demir l'ha lasciata all'improvviso per sposare un'altra donna, fino a indurla a provare a togliersi la vita.

Si troveranno in macchina e Züleyha sarà visibilmente triste. La ragazza penserà al suo passato, a quando è arrivata a Çukurova con Yilmaz e al successivo matrimonio combinato con Demir. Per quanto riguarda quest'ultimo non spenderà delle belle parole: "Mi ha separato da Yilmaz, ha reso la mia vita un inferno, svariate volte mi ha separato dai miei figli...

alla fine l'unica cosa buona che ha fatto è stata salvare Yilmaz dall'auto in fiamme".

Züleyha si toglie l'anello di nozze e lo butta in un dirupo

"Come ho potuto amare una persona simile? Come ho fatto a credere che fosse una brava persona?", dirà Züleyha con le lacrime agli occhi, raccontando a Mehmet una vicenda in particolare: "Sai una volta mi ha detto che se mi fossi tolta la fede mi avrebbe tagliato il dito e non ci posso credere che dopo la morte di Yilmaz abbia deciso di indossarla di mia spontanea volontà".

Züleyha si toglierà quell'anello, chiederà ad Hakan di fermarsi e lo getterà in un dirupo, non volendo più avere a che fare con quel passato: "Come ho potuto dimenticare tutto il male che mi ha fatto". La ragazza si lascerà andare a un abbraccio consolatorio con Hakan, che da una parte gongolerà sentendo parlare male di Demir.

Hilal Altınbilek è la protagonista di Şahane Hayatım

Dopo il successo di Terra Amara e della sua Züleyha, Hilal Altınbilek ha deciso di prendersi una pausa dalle scene di almeno un anno. In Turchia è tornata in tv a novembre con la serie Şahane Hayatım in onda su Fox Türkiye.

La serie racconta la vita di Sebnem Gümüşçü (interpretata da Hilal Altınbilek), una donna sfortunata e che durante la sua crescita ha dovuto superare tante difficoltà, ma soprattutto una vita fatta di crimini: nonostante tutto si farà forza per superare tutto e rendere la sua vita meravigliosa.