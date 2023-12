La salute di Martina nelle prossime puntate della soap La Promessa desterà parecchia preoccupazione, in particolare da parte di Curro, innamorato di lei. Lo stesso sarà per Margarita, la madre, che la terrà sotto stretta osservazione. Dopo una nottata passata fuori casa e tornata in condizioni pietose, il fratello di Jana capirà che Martina ha nuovamente problemi con l'alcol.

La Promessa trame prossimi episodi: il dolore di Martina e il sospetto di una gravidanza

Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa vedono Curro in ansia per Martina, con la quale intreccerà una relazione.

Martina, senza farsi vedere da nessuno, sgattaiolerà fuori dal palazzo nel cuore della notte non dando spiegazioni.

Ad aumentare l'ansia di Margarita e Curro i continui sintomi che riferirà Martina, ovvero stanchezza, inappetenza e nausea. I due penseranno che possa trattarsi di una gravidanza, ipotesi poi scongiurata.

Secondo la madre Margarita, invece, lo stato di salute di Martina sarebbe riconducibile al senso di colpa che prova per la morte di suo padre Fernando e per il quale non ha potuto fare nulla.

La cognata di Cruz chiamerà Abel per far visitare Martina, nonostante la sua riluttanza a farsi curare. Il medico, dopo averle espressamente chiesto se avesse bevuto alcolici, non riuscirà a capire la natura dei suoi malesseri.

Le bugie di Martina e la partenza di Curro

Dopo la sua fuga notturna Martina non smetterà di far preoccupare Curro, che non potrà non notare il suo viso stanco. La ragazza continuerà a mentirgli, dicendo di avere problemi di insonnia. Curro non crederà a una sola parola e pregherà Jana di vegliare su di lei, specie ora che dovrà partire con Alonso a Puebla de Tera.

Non bisogna dimenticare che Martina in passato, pur di non sposarsi con Don Antonio - matrimonio combinato dai suoi genitori - scappò di casa e rubò una bottiglia allo zio Alonso bevendola nella legnaia.

Martina e un binomio pericoloso: alcolismo e depressione

Tutti alla villa credono che Martina sia una ragazza fortunata, viziata, giovane, bella e ricca.

In realtà la sua sofferenza dura da tempo e la sta consumando, da quando i suoi genitori la volevano costringere a sposare un uomo che non amava.

Come se non bastasse Martina dovrà affrontare il lutto per Fernando - del quale la dinamica della morte non sarà affatto chiara - e la presenza assillante di Margherita. I sintomi che manifesterà sono riconducibili a uno stato depressivo: lunghe dormite, stanchezza, apatia, voglia di restare da sola e sensi di colpa.

La famiglia poco funzionale e i tanti avvenimenti avversi avrebbero fatto precipitare Martina nella depressione e nell'alcolismo. Un binomio davvero pericoloso se non trattato in tempo.