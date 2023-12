Un evento molto pericoloso coinvolgerà Betul e il piccolo Kerem Ali che rischieranno la vita, come annunciano le anticipazioni della quarta stagione di Terra Amara. La donna e il bambino saranno in camera da letto quando la cucina del ranch esploderà e le fiamme bloccheranno la porta. La figlia di Sermin farà di tutto per mettere in salvo la sua vita e quella di Kerem Ali e alla fine riuscirà a trovare una via d'uscita. Non si tratterà di un incidente, ma della vendetta di Hakan Gümüşoğlu, il fratello dell'uomo investito da Fekeli.

Fekeli nel mirino di Hakan Gümüşoğlu

La tensione non accennerà a diminuire a Cukurova e l'arrivo di Hakan Gümüşoğlu non farà che peggiorare le cose. Tutto avrà inizio quando Fekeli investirà per sbaglio suo fratello Ercan, uccidendolo. La vendetta nei confronti di Ali Rahmet sarà il primo obiettivo di Hakan, che ordinerà ai suoi uomini di recarsi al ranch per mettere paura a Fekeli. Uno dei collaboratori di Gümüşoğlu si introdurrà in casa di Ali Rahmet e lascerà il gas aperto per provocare un'esplosione. Non tutto andrà esattamente come previsto, perché in casa non ci sarà Fekeli ma Betul e il piccolo Kerem Ali, che in un primo momento non si accorgeranno di niente essendo al piano di sopra. La figlia di Sermin si troverà a casa Fekeli per prendere il bambino e portarlo alla tenuta Yaman.

Fikret trova il ranch in fiamme

Betul vivrà attimi di terrore quando dalla camera da letto sentirà una forte esplosione. La donna prenderà in braccio il bambino e correrà verso le scale, ma presto si accorgerà che le fiamme bloccano l'uscita. Stringendo a sé Kerem Ali, Betul non si perderò d'animo e facendo il giro della casa riuscirà a trovare una via d'uscita.

In quel momento arriverà Fikret, che vedendo il fumo uscire dalle finestre sarà sconvolto e correrà per mettere in salvo Betul e il bambino che non riusciranno a smettere di piangere. Quando si saranno calmati Fikret, Betul e Kerem Ali si recheranno alla tenuta Yaman dove ci sarà anche Fekeli che apprenderà cosa è accaduto al ranch.

Chi sono i fratelli Gümüşoğlu e perché vogliono vendetta

Hakan Gümüşoğlu è un nuovo personaggio che comparirà in Terra amara nella quarta stagione per vendicare la morte di suo fratello Ercan. Hakan era un ex amico di scuola di Demir e da giovani avevano avviato insieme una società, ma il loro progetto non ebbe fortuna. Demir riuscì a uscire dalla società prima di essere sommerso dai debiti, mentre Hakan rimase al verde. Per anni ha covato rancore nei confronti del suo ex socio e alla fine ha messo in atto la sua vendetta ordinando ai suoi uomini di rapire Demir irrompendo con un agguato a Villa Yaman. Per uno scherzo del destino Fekeli ha investito Ercan uccidendolo. Hakan avrà due nemici a Cukurova: la famiglia Yaman e Fekeli per fare giustizia per la sua morte.