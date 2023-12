Melike Ipek Yalova, alias Mujgan di Terra Amara torna in studio a Verissimo per una nuova intervista dopo l'uscita di scena del suo personaggio dalla fortunata soap opera turca.

La dottoressa di Cukurova si è ritrovata vittima di un terribile incidente aereo che non le ha dato scampo, causando la sua uscita di scena definitiva dal cast.

Un addio che è dispiaciuto all'attrice, così come ha svelato lei stessa nel salotto pomeridiano di Silvia Toffanin.

'Mi dispiace dover lasciare i fan', parla l'attrice di Mujgan

Questo sabato pomeriggio l'attrice Melike Ipek Yalova è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin, dove ha avuto modo di raccontarsi e di fare un bilancio della sua esperienza nel cast della fortunata soap opera, venduta in svariati paesi del mondo.

"Mi dispiace tantissimo dover lasciare i fan, sono veramente legata, soprattutto a quelli in Italia che hanno un posto speciale. Considero l'Italia la mia seconda casa e saremo sempre legati. Posso dire che è stato come un lungo viaggio per me, finito nel momento giusto", ha svelato l'attrice.

Parlando della sua vita privata, invece, l'attrice ha ammesso che questo è un periodo particolarmente sereno in cui sente di essere felice più del solito.

I fan social dispiaciuti per l'addio di Mujgan alla soap

La sua intervista ha particolarmente entusiasmato i fan social della soap, molti dei quali dispiaciuti di non poterla vedere più in scena nella soap quotidiana di Canale 5.

"È davvero brutto non ritrovarla più tra i protagonisti della soap opera, ormai ci eravamo affezionati", ha commentato un appassionato su Facebook.

"Penso che sia la persona più bella tra quelle che hanno preso parte a questa serie, davvero speciale", è il commento di un altro spettatore social.

"Speriamo di poterla rivedere presto in altre serie televisive, perché no magari anche in qualche fiction italiana. Lo meriterebbe", scrive qualcun altro.

La morte di Mujgan nella soap Terra amara su Canale 5

Nelle puntate trasmesse la scorsa settimana su Canale 5, gli spettatori della soap hanno fatto i conti con l'addio di uno dei volti simbolo della serie turca.

La celebre dottoressa del quartiere ha perso la vita in un terribile incidente aereo, dopo che aveva deciso di trasferirsi ad Istanbul accettando un nuovo incarico lavorativo.

Quello che doveva essere un viaggio volto a segnare un nuovo inizio per la donna si è trasformato in una tragedia. L'aereo sul quale si trovava è precipitato e per tutti i passeggeri a bordo non c'è stato scampo.

La morte di Mujgan si è abbattuta come un fulmine a ciel sereno sui suoi cari, in particolar modo su Fikret, che ha dovuto dire addio al grande amore della sua vita, con la quale sognava di poter convolare a nozze al più presto.