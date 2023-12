Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che per Jana arriverà il momento di fare i conti con la verità riguardante la mamma, che ha sempre creduto morta.

La svolta arriverà con il personaggio di Ramona, la balia che si era presa cura di Jana e suo fratello, la quale svelerà alla domestica che in realtà Dolores non è morta come tutti hanno sempre creduto, dato che lei l'ha vista anche dopo la fantomatica data del decesso.

Jana scopre che la mamma non è morta: anticipazioni La Promessa

Con l'arrivo di Ramona si verrà a creare un terremoto nelle trame della seconda stagione della soap opera, dato che la donna ha cresciuto Jana e suo fratello Curro, e conosceva bene la loro mamma.

Jana, quando apprenderà che la donna è tornata nel quartiere, non potrà fare a meno di andare a trovarla, dato che da sempre è alla ricerca della verità sulla morte della sua mamma e Ramona potrebbe darle un grosso aiuto.

Ramona spiazzerà la vita della domestica rivelandole che in realtà la mamma non è morta come tutti hanno sempre creduto.

"C'è qualcosa che volevo farti sapere da un po'. Tua madre è viva, l'ho vista pochi giorni dopo che la gente la dava per morta", sono le parole che userà Ramona parlando con la domestica.

Jana e il fratello vogliono indagare su Ramona

Jana resterà stupita e correrà subito dal fratello Curro per metterlo al corrente della scoperta che ha fatto e a quel punto l'uomo tornerà da Ramona per provare a estorcerle nuove informazioni.

In seguito a questa confessione di Ramona si perderanno misteriosamente le tracce e la donna sparirà dalla sua abitazione senza alcun tipo di preavviso.

Tuttavia, per vedere in onda su Canale 5 le puntate in cui Jana scoprirà la verità sulla sua mamma, bisognerà attendere un po' di tempo, data la durata di appena 15/20 minuti al giorno delle puntate previste su Canale 5.

Gli appassionati della soap spagnola si lamentano per la breve durata su Canale 5

Una programmazione che non piace per niente ai fan di Canale 5, molti dei quali continuano a polemizzare sui social chiedendo ai vertici Mediaset di aumentare la durata degli episodi.

"Non è possibile che una soap che ha fatto appassionare milioni di spettatori venga trattata in questo modo con orari ridicoli", è il commento di un appassionato sui social.

"Ma perché non riducono un po' la durata di Terra amara invece di mandare in onda delle puntate mini della soap spagnola?", si chiede ancora qualcun altro su Facebook.

"Mediaset dovrebbe avere un po' di rispetto e aumentare la durata degli episodi ad almeno 30-35 minuti al giorno, come fanno con le altre soap del pomeriggio", scrive un altro utente.