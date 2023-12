Cambio programmazione per il Grande Fratello nelle ultime settimane del mese di dicembre e in particolar modo nel lunedì di Natale.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini non sarà infatti trasmesso nella prima serata del 25 dicembre: per il GF è previsto un turno di stop, in attesa di ritornare in onda con l'ultima puntata dell'anno in programma il 30 dicembre su Canale 5.

Salta la puntata del Grande Fratello di lunedì 25 dicembre

Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche in occasione delle settimane natalizie, quando ci sarà lo stop di alcune trasmissioni come quelle di Maria De Filippi mentre altre saranno regolarmente in onda.

È questo il caso del Grande Fratello, la cui messa in onda è prevista per tutto il mese di dicembre ma con una variazione in occasione della giornata di Natale.

Lunedì 25 dicembre non è infatti prevista una nuova puntata del programma, dato che verrà consentito alla squadra tecnica di riposarsi dopo la diretta che sarà trasmessa sabato 23 dicembre. Al suo posto ci sarà un concerto evento con diverse stelle della musica italiana, condotto da Federica Panicucci.

Di conseguenza, il reality show si fermerà per un turno di lunedì sera e tornerà in onda nuovamente sabato 30 dicembre con la nuova diretta.

A gennaio il reality show lascia il sabato sera di Canale 5 e torna di giovedì sera

Da gennaio 2024, poi, è previsto un ulteriore cambio palinsesto per il reality show, dato che non sarà più trasmesso nel prime time del sabato.

Sarà infatti C'è posta per te, il fortunatissimo people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, ad andare in onda di sabato (la prima puntata è prevista per il 13 gennaio): come logica conseguenza, il reality condotto da Signorini tornerà di giovedì sera (primo appuntamento in questo caso per l'11 gennaio).

La doppia collocazione di lunedì e giovedì sera sarà quella prevista fino alla finale di questa edizione, fissata a cavallo tra marzo e aprile.

Nel frattempo è arrivata la decisione da parte dei vertici Mediaset di allungare nuovamente (come fatto l'anno scorso) a dismisura la durata del reality show, cosa che non ha però convinto tutti gli appassionati seguaci delle trasmissioni targate Mediaset.

I fan polemici per la durata extra-large del reality show su Canale 5

"Non è possibile che Mediaset basi buona parte dell'anno su questa trasmissione, trasmettendole ben due volte a settimana. Direi che è inaccettabile", ha scritto un utente su Instagram.

"Anche quest'anno la durata del reality show sarà da record e menomale che sarebbe dovuto tornare alle origini e con una durata regolare e non fiume", ha scritto qualcun altro.

"Ma non si rendono conto che sei mesi della stessa trasmissione diventano pesanti anche per il pubblico da casa? Non possono fare questo ogni anno", sentenzia ancora un altro spettatore sui social.