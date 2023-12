La soap opera La Promessa vedrà l'evolversi di nuove e interessanti trame. Come raccontano le anticipazioni, Salvador tornerà in patria dopo la guerra, ma con una grave malattia a un occhio. I medici gli daranno poche speranze, resterà cieco sicuramente. Tuttavia, grazie all'intervento di un luminare, il giovane ragazzo si sottoporrà a una delicata operazione e, dopo un lungo periodo di convalescenza, arriverà il momento di togliere le bende e scoprire se tornerà a vedere oppure no.

Intanto, Jimena sarà in fermento, angosciata dalla possibilità che Manuel possa scoprire la sua finta gravidanza.

Ancora una volta, la fortuna sarà dalla sua parte poiché Abel, il medico incaricato di seguirla, si piegherà al suo volere e la aiuterà a simulare un aborto.

Anticipazioni La Promessa: Abel toglie le bende a Salvador

Nelle nuove puntate La Promessa, Abel sarà un personaggio chiave e che ribalterà ogni equilibrio tra Jana, Manuel e Jimena. Il medico arriverà al palazzo per vegliare sulla presunta gravidanza di Jimena, ma finirà per intrecciare complicati rapporti anche con altri personaggi.

Sarà Abel insieme a Jana a far partorire Pia, ma non solo. Il giovane e misterioso medico dovrà anche togliere le bende a Salvador dopo che si sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico, con la vana speranza di recuperare le vista.

Lope e María Fernández saranno presenti, osservando trepidanti il medico procedere e nervosi per quello che sarebbe successo. Salvador, in un primo momento, dirà di non vedere nulla ma Abel lo inviterà alla calma, poiché i suoi occhi devono ancora abituarsi alla luce.

Dopo aver aspettato qualche minuto, Salvador non crederà al miracolo: le ombre diventeranno luci e tornerà a vedere.

Ringrazierà Abel, dipingendolo come un eroe, ma ignaro del fatto che stia tramando contro Manuel, complice del folle piano di Jimena.

Abel nella stanza di Jimena: 'Devo dirti qualcosa di molto importante'

Abel farà di tutto per conquistare Jana, corteggiandola con delicatezza e galanteria. I due finiranno per baciarsi, proprio sotto gli occhi di Manuel.

Nel frattempo, Abel dovrà anche tenere fede all'alleanza stretta con Jimena. Entrato nella sua stanza la sorprenderà non poco: "Voglio dirti una cosa molto importante". Il medico accetterà di simulare un aborto affinché Manuel, ignaro della vile bugia della moglie, non scopra che gli ha sempre mentito e che non c'è e non ci sarà mai nessun bambino.

Perché Jana non si accorge del doppio gioco di Abel

Jana è molto furba e ha imparato a crescere in fretta, visto il suo passato tormentato e difficile. Non è certo ingenua e nemmeno pronta a fidarsi del prossimo. Eppure, quando incontrerà Abel, non si accorgerà minimamente della sua doppia faccia.

Abel le mostrerà il lato migliore di sé, riuscendoci benissimo, tanto bene da farla innamorare.

In realtà, il medico è un truffatore, che ha inscenato insieme a Jimena un finto aborto per ingannare Manuel. Ci si chiede quindi come e perché Jana sia cascata nella sua trappola.

Una possibile risposta è che ormai, vedendo Manuel intenzionato a formare una famiglia con Jimena - tra l'altro incinta, anche se non realmente - si sia rassegnata a una vita infelice e abbia provato a voltare pagina con il primo uomo che si è mostrato gentile con lei, bisognosa d'affetto e di un po' di calore umano.