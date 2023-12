L'appuntamento con La Promessa prosegue dal 2 al 5 gennaio 2024 anche nello slot orario di Terra amara e i fan social non la prendono affatto bene. Il palinsesto di Canale 5 continuerà a presentarsi in modo inedito anche nella prima settimana del nuovo anno e, a farne le spese sarà l'appuntamento feriale con la soap opera turca, che resta confermata solo nel fine settimana.

Cambio programmazione Mediaset 2-5 gennaio: La Promessa al posto di Terra amara

Dal 2 al 5 gennaio 2024, infatti, subito dopo l'appuntamento con Beautiful non andrà in onda Terra Amara, ma dalle ore 14:10 ci sarà spazio per un nuovo ciclo di appuntamenti speciali con La Promessa, in programma fino alle ore 17 circa in prima visione assoluta.

Mediaset continuerà quindi a puntare sugli episodi extra-large della soap con Manuel e Jana per sostituire anche gli appuntamenti in daytime con Uomini e donne e il daytime di Amici 23, in attesa che tornino in onda regolarmente da lunedì 8 gennaio su Canale 5.

Per quanto riguarda la soap turca, invece, è confermato l'appuntamento di sabato 6 gennaio in daytime e poi domenica 7 gennaio nella fascia serale di Canale 5, a partire dalle ore 21:15 circa.

I fan polemici per la sospensione di Terra amara fino al 5 gennaio

Lo stop della soap turca nella fascia pomeridiana dal 2 al 5 gennaio 2024 ha creato varie polemiche tra i fan, i quali sostengono che Mediaset non avrebbe rispetto per gli appassionati.

"Terra amara ancora in pausa dal 2 gennaio per La Promessa. Senza rispetto per il pubblico. Basta con questi continui cambi di palinsesto", ha scritto un utente sui social.

"Ridateci la soap opera tutti i giorni, basta con la soap spagnola. Gli ascolti stanno crollando su Canale 5", scrive ancora qualcun altro sempre sul web.

"Ci mancano le vicende di Zuleyha nel pomeriggio feriale di Canale 5, speriamo di rivederla presto", è il commento di un altro appassionato della soap opera turca.

Gli ascolti della soap spagnola più bassi rispetto a quelli della serie turca

In effetti, con lo stop della soap opera con protagonisti Zuleyha e Demir in daytime, gli ascolti di Canale 5 ne hanno risentito, dal momento che la media Auditel della soap iberica non è la stessa di quella turca.

Le puntate speciali della serie spagnola hanno totalizzato un ascolto medio di quasi 2 milioni di spettatori al giorno su Canale 5, pari a uno share del 16-17%. Numeri ben distanti da quelli della soap opera turca che, nel daytime feriale, aveva toccato anche la soglia dei tre milioni di telespettatori con punte di share del 26% su Canale 5.