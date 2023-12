Intrighi e drammi d'amore nelle nuove puntate de La Promessa che andranno prossimamente in onda su Canale 5. Teresa spezzerà il cuore di Mauro confessandogli di amare un altro uomo, proprio nel momento in cui avranno la possibilità di avvicinarsi. Il ragazzo che farà vacillare la cameriera è Feliciano, molto bravo ad apparire per come non è. Sarà proprio lui ad aiutare Cruz a rapire il figlio di Pia e a rinchiuderlo in un convento. Teresa, come già successe in passato, si lascerà travolgere dalle lusinghe di un uomo disposto solo a illuderla per ottenere ciò che vuole.

Intanto Petra sarà impegnata a fare le valigie per lasciare la tenuta. A obbligarla sarà Cruz, che per non far trapelare la verità sul rapimento di Dieguito la farà passare come unica e sola colpevole.

La Promessa trame nuove puntate: Teresa spezza il cuore a Mauro

"Mi dispiace, ma sono innamorata di un altro uomo". Con queste poche parole Teresa distruggerà ogni speranza di Mauro, proprio nel momento in cui i due si riavvicineranno. Tutto accadrà quando Mauro proverà a baciarla, ma verrà respinto con decisione.

Teresa gli ricorderà che anche lei, ai tempi che furono, soffrì molto per la scelta di Mauro di stare con Leonor. Decisa a voltare pagina si legherà a Feliciano, un personaggio molto ambiguo e che nasconderà la sua vera natura, facendo credere agli abitanti della villa di essere il "classico bravo ragazzo", quando in realtà si renderà responsabile di crimini orrendi, in primis l'idea di rapire il bambino di Pia.

"Le cose tra noi non possono andare oltre", proseguirà Teresa, che ammetterà di essersi lasciata prendere la mano in quel momento così romantico. "Siamo sempre andati d'accordo ed eravamo una bella coppia", risponderà Mauro, salvo poi ritirarsi nella sua stanza e crollare in un pianto disperato.

Candela felice dell'addio di Petra: 'Allora l'arpia ha confessato'

Tutti alla villa crederanno alla versione di Petra, che dirà di aver rapito Dieguito. In realtà i colpevoli sono Feliciano e Cruz, che terranno ben nascosto il loro comune segreto. Prima di andarsene Petra non mancherà di minacciare Pia: ''Continua pure a spargere veleno, poi te ne pentirai''.

Varcato il cancello de La Promessa, Petra sarà sola davanti al suo destino. Alla villa tutti saranno felici, in particolare Candela. "Allora l'arpia ha confessato", dirà soddisfatta nel vedere come Petra avesse ricevuto la sua punizione e ignara di come siano andati davvero i fatti.

Teresa, una ragazza troppo ingenua

Nelle prime puntate de La Promessa il barone Juan aveva cercato in tutti i modi di sedurre Teresa fingendosi un uomo gentile e premuroso, e facendole credere di essere la migliore tra tutta la servitù. Il barone finì per aggredirla, fatto che gli costò la vita per opera di Pia, con la complicità di Jana e della stessa Teresa.

Ancora una volta Teresa si fiderà dell'uomo sbagliato, Feliciano, che ricorderà molto i modi falsamente gentili e affettuosi di Juan.

Capitolerà davanti a qualche moina, forse troppo insicura per credere che possa meritare un uomo che la ami e la rispetti per come è.

Mauro, che la conosce bene, soffrirà molto per la vicinanza tra Teresa e Feliciano, non capacitandosi del fatto di non poter vivere il loro amore come avevano tanto sognato. Purtroppo il carattere fragile e sottomesso della cameriera la porterà a commettere uno dei suoi più grandi errori: cadere tra le braccia di un lupo travestito d'agnello.