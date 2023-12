Nello sceneggiato La Promessa Pia e Gregorio annunceranno al resto della servitù il loro imminente matrimonio. I due saranno costretti a sposarsi per non perdere il posto di lavoro. Le anticipazioni su ciò che andrà in onda dall'11 al 15 dicembre rivelano anche che Catalina e Jimena avranno un durissimo scontro a causa di tutte le menzogne dette da Jimena a Manuel. Cruz invece, sarà sempre più insofferente nei riguardo della baronessa Elisa.

Pia e Gregorio costretti a sposarsi, Cruz furiosa con Elisa

La nuova settimana di programmazione de La Promessa riprenderà dal momento in cui Pia e Gregorio saranno costretti a sposarsi per non perdere il posto di lavoro.

La governante deciderà di dire la verità a Gregorio sul padre del bambino che aspetta ma alla fine non riuscirà a pronunciare il nome del barone Juan. Intanto l'arrivo della baronessa Elisa alla tenuta, scatenerà la furia di Lorenzo. Il padre di Curro litigherà furiosamente con la nuova arrivata e sarà Cruz a cercare di riportare l'ordine, cercando di salvare le apparenze e nel rispetto delle buone maniere. La baronessa apparirà subito una donna senza peli sulla lingua e non perderà occasione per ricordare alla marchesa di aver avuto una relazione in passato con don Alonso. Ovviamente questo manderà su tutte le furie Cruz.

Duro scontro tra Catalina e Jimena

A La Promessa Catalina e Martina saranno stupite dall'arrivo di Elisa e scopriranno solo in seguito che la baronessa è stata nominata erede dal barone Juan.

Alonso invece, sarà in ansia visto che le dichiarazioni di Elisa sul loro passato stanno minando la sua serenità familiare. Per cercare di porre rimedio a questa situazione, il marchese chiederà consiglio a don Romulo, il quale gli dirà che la cosa migliore da fare sia quella di cacciare la baronessa dalla tenuta quanto prima.

Martina e Catalina nel frattempo, consigliera no a Manuel di allontanarsi da Jimena, in quanto la donna gli avrà sempre mentito. Manuel non darà ascolto alla sorella e alla cugina. Catalina allora deciderà di affrontare a muso duro Jimena. Lo scontro tra le due cognate sarà durissimo.

Catalina poi, dopo essere venuta a sapere dell'imminente matrimonio tra Pia e Gregorio, si mostrerà solidale con la governante.

Infine i due promessi sposi annunceranno anche al resto della servitù la loro decisione di sposarsi. Faranno inoltre presente che il tutto sì svolgerà con una cerimonia semplice, senza banchetti e senza troppi fronzoli.

Episodi futuri: le nozze di Pia e Gregorio avverranno con solo due testimoni

Dando uno sguardo alle trame successive dello sceneggiato si vedranno Pia e Gregorio recarsi in chiesa per sposarsi con la sola presenza dei due testimoni Teresa e Mauro. L'atmosfera non sarà gioiosa, visto che la governante non sarà affatto innamorata del maggiordomo. La servitù cercherà di rendere in qualche modo speciale questo giorno, organizzando per gli sposi in piccolo banchetto.