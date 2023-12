Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 6 dicembre si è parlato anche di Armando e del perché non è presente in studio da qualche settimana. Maria De Filippi ha fatto sapere che il cavaliere del trono over ha avuto un incidente e che non può partecipare alle registrazioni, ma sta continuando a conoscere le dame per telefono. Sui social in molti hanno criticato Incarnato e hanno gioito scoprendo che Asmaa l'ha bloccato su WhatsApp.

Le spiegazioni sulla mancata partecipazione alle ultime riprese

Prima di andare contro Gemma definendo "tarocco" il suo comportamento davanti alle telecamere, Maria ha motivato l'assenza di Armando agli Elios.

L'imprenditore è rientrato nel parterre lo scorso 7 novembre (giorno in cui è stata registrata l'unica puntata alla quale ha partecipato fino a oggi, 6 dicembre) ma poi non si è più visto. Soltanto in queste ore i telespettatori hanno scoperto perché Incarnato ha saltato le ultime riprese del dating show.

Nel sentire Asmaa parlare della litigiosa frequentazione che ha intrapreso con Armando, De Filippi ha preso la palla al balzo per spiegare a chi segue U&D perché è "sparito": "Ha avuto un incidente e non può essere in studio. Si è fatto male, è caduto".

Il pungente parere di chi guarda il programma

Maria ha anche raccontato che Armando ha chiesto il numero di telefono a diverse dame del parterre (come quello di Asmaa) e sta continuando a sentirle da casa.

Mentre in tv veniva trasmessa la spiegazione della conduttrice sull'assenza di Incarnato a U&D, molti fan sui social network hanno punzecchiato lui e il suo comportamento spesso sopra le righe.

"Lasciatelo a casa non serve a niente", ha commentato una spettatrice del dating show su X.

Asmaa ha detto di aver bloccato il cavaliere su WhatsApp dopo una serie di liti e questo ha dato il via ad altri pungenti commenti contro lo storico protagonista del trono over.

"Ha fatto bene", "Solo per questo è diventata la mia preferita", "Stai lontana da Armando se non vuoi problemi", questi sono i pareri di parte del pubblico di Uomini e donne sul cavaliere che è assente solo per motivi di salute.

Secondo le parole che De Filippi ha usato in questa puntata, Incarnato dovrebbe riprendere posto nel parterre non appena si rimetterà dalla caduta che l'ha costretto a frequentare le dame a distanza.

La conduttrice rimprovera parte del cast

Tra i protagonisti della puntata odierna di U&D c'è stata anche Gemma, chiamata a raccontare l'esterna che ha fatto con il signor Antonio nei giorni precedenti.

Dopo aver ascoltato la discussione che Galgani ha avuto con un altro cavaliere del parterre per un mancato ballo, Maria ha un po' perso le staffe, dando ragione a Gianni Sperti quando si è lamentato del tempo che la dama stava facendo perdere a tutti confrontandosi con un uomo per il quale non provava nessun interesse.

De Filippi ha rimproverato la 73enne e altri componenti del parterre (ha fatto i nomi di Alessio, Claudia, Silvio e Gabriella) perché spesso e volentieri discutono per ore di argomenti che non hanno nulla a che fare con il programma.