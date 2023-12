Molto presto all'interno de La Promessa ci sarà un ritorno in scena: Leonor tornerà a palazzo dopo aver studiato moda a Parigi. Saranno i genitori a chiederle di lasciare la capitale francese in quanto temono per la sua incolumità a causa della prima Guerra Mondiale. La ragazza però, appena arriverà a casa scoprirà che Martina e Curro si amano, visto che li beccherà mentre si staranno scambiando un appassionante bacio.

Leonor lascia Parigi e torna a vivere a La Promessa

Leonor tornerà a palazzo dopo un periodo trascorso a Parigi per studiare moda.

Sarà di ritorno a casa proprio su richiesta dei genitori: la prima Guerra Mondiale incombe e i suoi familiari temeranno per la sua incolumità. Tutti le daranno un caloroso benvenuto e saranno felici di rivederla nuovamente tra le mura de La Promessa. Avranno modo di vedere una nuova Leonor: rinnovata nel look e soprattutto con il sorriso di un tempo. La ragazza, infatti, arrivava da un brutto periodo a casa della dolorosa rottura con Mauro. Era sprofondata nella depressione al punto che aveva anche tentato di togliersi la vita.

Appena arrivata, però, Leonor noterà qualcosa di strano in Martina. Capirà subito che la ragazza le nasconde qualcosa che riguarda Curro.

Leonor scopre che Martina e Curro hanno una relazione

Poco giorni dopo sarà proprio Leonor a scoprire il segreto che le nasconde Martina, visto che la beccherà mentre si sta baciando con Curro. Ovviamente non vorrà che i due si accorgano della sua presenza, così se ne andrà via.

La ragazza, però, non vorrà mantenere il segreto per sé, così si deciderà ad affrontarli: vorrà che i due siano onesti con lei e che le confermino che stanno insieme.

Perché l'interprete di Leonor aveva lasciato la soap

Era il mese di marzo quando Alicia Bercán, l'interprete di Leonor, aveva deciso di lasciare la soap. Il suo ruolo ne La Promessa è stata la sua prima esperienza come attrice, visto che prima faceva la modella. All'interno del cast aveva stretto molti rapporti di amicizia, il più importante con Carmen Asecas, l'interprete di Catalina, che ha definito "una sorella".

Ha lasciato la soap per iniziare un nuovo progetto, ma come ha dichiarato in un'intervista: "Dentro di me c'è tanta tristezza, questi quattro mesi sul set sono volati via. Una parte di me resta qui con loro".

Durante le prossime puntate il suo personaggio tornerà e bisognerà capire se, con la sua nuova vita a Parigi, sia riuscita effettivamente a dimenticare Mauro. Il domestico, intanto, non lavorerà più a La Promessa, l'ha lasciata proprio poco prima che arrivasse Leonor. Continuerà a fare il maggiordomo ma in una casa decisamente più piccola.