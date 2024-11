Nelle prossime puntate di Endless love, Zeynep dovrà affrontare un dolore immenso: la perdita del piccolo Poyraz. Sarà Emir a darle la tragica notizia, informandola che il bambino non è sopravvissuto al grave incidente stradale in cui è rimasta coinvolta.

Il medico spiega a Emir le conseguenze dell'incidente stradale che ha coinvolto Zeynep

Emir sarà colui che dovrà dare a Zeynep la brutta notizia della morte di Poyraz. Da quando è stata sottoposta all'intervento chirurgico salvavita, dopo l'incidente in cui è rimasta coinvolta, Zeynep non ha ancora ripreso conoscenza.

I medici hanno preferito sedarla anche a causa delle ferite riportate.

Emir, però, vorrà capire com'è la situazione e il medico di Zeynep gliela spiegherà: "La signora ha avuto delle gravi emorragie a causa dell'incidente. L'intervento a cui è stata sottoposta è stato molto difficile, ma siamo riusciti a fermare tutte le emorragie in corso".

Emir deve dare a Zeynep la notizia della morte di Poyraz

Il medico proseguirà a raccontare ciò a cui è andata incontro Zeynep: "A causa dell'incidente sono presenti alcuni ematomi, ma non si deve preoccupare, sua moglie si riprenderà in pochi giorni".

Il medico dovrà dare un altro dettaglio a Emir: "A proposito, non abbiamo detto alla signora Zeynep che il suo bambino purtroppo non c'è più".

Emir rassicurerà il dottore, dicendogli che glielo dirà lui. Una situazione abbastanza difficile per l'uomo, che non saprà come affrontare una realtà così dolorosa, anche perché questo è il secondo bambino che Zeynep perde nel giro di poco tempo.

Emir pensa al momento dell'incidente

Emir entrerà nella stanza di Zeynep e vedrà che non si è ancora svegliata.

Ripenserà al momento in cui l'ha portata in ospedale e le ha detto: "Resisti Zeynep, stiamo per arrivare in ospedale. Ti prego non andartene, farlo anche per il nostro bambino".

"Ti avevo detto di stare fuori e di non metterti tra me e Kemal. Ti avevo avvertita", le ha detto Emir aggiungendo, "questo non sarebbe successo se lui non fosse stato lì, non avrebbe cercato di fermarmi".

Emir con quel "non fosse stato lì" farà riferimento alla cerimonia per celebrare il matrimonio con Nihan.

Zeynep scopre che ha perso il bambino

Mentre Emir sarà pensieroso, Zeynep si sveglierà e la prima cosa che chiederà sarà come sta il suo bambino. Quando domanderà a Emir se Poyraz sta bene, lui le risponderà che purtroppo non ce l'ha fatta. Zeynep sarà in lacrime: "Lui era il mio tutto, stavo sopportando qualsiasi cosa solo per vedere il suo viso".

Emir inviterà Zeynep a stare calma, anche perché le sue condizioni sono ancora precarie, ma la ragazza non vorrà saperne. "Poyraz è dentro di me, lo sento", dirà disperata ed Emir non saprà come farla calmare.