Nel nuovo appuntamento di Terra Amara che sarà trasmesso sabato 6 gennaio 2024 alle ore 15 su Canale 5, Abdulkadir e Hakan pianificheranno di uccidere l'anziana Azize per evitare che riconosca Hakan, il quale si è presentato a Cukurova come Mehmet Kara. Tuttavia quest'ultimo scoprirà che la nonnina ha problemi di memoria ed è innocua, pertanto deciderà di rinunciare al piano. In seguito l'uomo sarà in procinto di attuare la sua vendetta contro Fekeli per aver investito e ucciso suo fratello, anche se all' ultimo momento avrà un ripensamento.

Hakan vuole eliminare l'anziana Azize ma poi ci ripensa

Abdulkadir e Hakan predisporranno l'uccisione dell' anziana Azize, temendo che possa riconoscere Hakan, il quale si è presentato a Cukurova con il nome di Mehmet Kara ma che in passato era un grande amico di Demir. Tuttavia Hakan scoprirà che Azize è affetta da problemi di memoria, pertanto è innocua quindi e deciderà di abbandonare l'idea di eliminarla.

Nel frattempo, a Cukurova si amplificherà la fama di Mehmet, proprietario del 25% delle quote dell'azienda Yaman. Sfruttando l'assenza di Demir, l'uomo comincerà a meditare di poter prendere il controllo totale dell'impresa e, contemporaneamente, di potersi avvicinare a Zuleyha.

Parallelamente, Gaffur, dopo un acceso litigio con Saniye, presenterà le sue dimissioni e si trasferirà a lavorare nell'agrumeto di Mehmet Kara.

Tuttavia, ben presto intimorito dall'arduo lavoro, farà ritorno pentito dalla moglie.

Hakan e la sua vendetta contro Ali Rahmet

Intanto Zuleyha si dedicherà all'organizzazione della cerimonia di circoncisione, mentre Fikret si trasferirà temporaneamente a villa Yaman insieme a Fekeli, Luftiye e Kerem Alì, a causa dell'inagibilità della loro abitazione.

Nel frattempo Hakan si presenterà alla cena di lavoro organizzata da Fekeli, da lui ritenuto colpevole della morte del fratello Erkan. Proprio durante durante la serata è previsto che Abdulkadir e Bedir manomettano i freni dell'auto di Fekeli, causando così un incidente mortale. Tuttavia durante la cena Sermin inizierà a svelare dettagli della vita di Fekeli, tra cui il suo forte pentimento per l'incidente che ha portato alla morte di Erkan.

Sarà così che Hakan inizierà ad avere un ripensamento.

Trama della puntata precedente di Terra amara

Nell'episodio precedente del 31 dicembre, la polizia arriva alla residenza Yaman per comunicare di aver arrestato il rapitore di Adnan.

Intanto Betul inizierà a pensare di poter mettere le sue mani sulla fortuna della famiglia Fekeli, intanto quest'ultimo mette al corrente suo nipote riguardo ai pettegolezzi in circolazione in città secondo cui Fikret e Zuleyha avrebbero una relazione. A questo punto, Fikret accetta di cambiare casa per allontanarsi dai pettegolezzi.

Infine il detective incaricato da Zuleyha rivela l'identità di chi ha acquistato il 25% delle azioni della holding di famiglia: si tratta di Mehmet Kara. Inoltre svela alla donna che Demir si trova ancora a Cukurova anche se non è chiaro se sia vivo o morto