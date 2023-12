Le anticipazioni di Terra amara di sabato 30 e domenica 31 dicembre 2023 rivelano che si assisterà al ritrovamento del corpo senza vita di Umit in fondo a una scarpata. Una triste notizia per Fikret che, addolorato, deciderà di farsi carico per poter pagare le spese del funerale. Intanto Zuleyha scoprirà chi è la persona che ha acquistato il 25% delle quote dell'azienda Yaman: trattasi di Mehmet Kara.

Viene ritrovato il corpo di Umit in una scarpata: anticipazioni Terra amara 30-31 dicembre

L'appuntamento di sabato 30 dicembre è in programma alle ore 14:15 su Canale 5 e al centro dell'attenzione ci sarà il ritrovamento del corpo di Umit in fondo a una scarpata e, dalle prime indagini, sembrerà che sia morta per un incidente stradale.

Fikret apprenderà la notizia e, addolorato, deciderà di farsi carico delle spese per l'organizzazione del funerale, così da poterle dare una degna sepoltura.

Intanto a Cukurova circolerà un pettegolezzo su una presunta tresca in corso tra Fikret e Zuleyha: il fatto che stiano sempre insieme alimenterà il chiacchiericcio e così Fekeli e Lutfiye decideranno di intervenire per far chiarezza su quanto sta succedendo.

Zuleyha scopre dell'esistenza di Mehmet

Presso la villa, invece, ci sarà l'arrivo del comandante della gendarmeria, il quale informerà Zuleyha di aver fatto arrestare Cumali per il rapimento di suo figlio Adnan. Al tempo stesso le svelerà che l'uomo si era presentato a Cukurova sotto falso nome e in realtà non è lui il vero padre della piccola Uzum.

Le anticipazioni della puntata di domenica 31 dicembre in programma dalle ore 15 in poi su Canale 5, rivelano che Zuleyha deciderà di indagare per scoprire chi è la persona che ha acquistato il 25% delle quote della sua azienda e, grazie a un investigatore, scoprirà che si tratta di Mehmet Kara.

L'investigatore, inoltre, svelerà alla donna che suo marito Demir si trova ancora a Cukurova: non si sa però se sia ancora vivo oppure se sia morto.

La misteriosa sparizione di Demir Yaman nelle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Demir è stato rapito dalla sua tenuta e da quel momento in poi si sono perse definitivamente le sue tracce. Dei banditi lo hanno portato via dopo aver assalito la villa, facendolo sparire nel nulla e gettando nello sconforto la sua famiglia.

La moglie Zuleyha, però, non si è mai arresa speranzosa di poter riabbracciare al più presto il padre di sua figlia Leyla, anche se nel corso dei futuri episodi della quarta stagione, farà i conti con la notizia della sua morte. Infatti il suo corpo verrà ritrovato abbandonato all'interno di una cella frigorifera, gettando nel lutto tutta la sua famiglia.