Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne in onda il prossimo gennaio rivelano che per Alessandro e Cristina proseguirà la frequentazione fuori dallo studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

I due decideranno di approfondire la conoscenza e arriveranno anche dei baci, che li porteranno a rafforzare ancora di più il loro rapporto, anche se la dama ammetterà di essere interessata anche a Mario.

Per Ida Platano, invece, arriverà il momento di conoscere un nuovo pretendente arrivato in studio per lei: trattasi del cavaliere Sergio.

Roberta e Alessandro si baciano in esterna: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Dopo l'uscita di scena di Roberta Di Padua dal cast del trono over, Alessandro ha deciso di non provare a riconquistarla e di non mettersi in gioco per riportarla in studio.

Il cavaliere, al contrario, ha deciso di gettarsi a capofitto nella nuova frequentazione con la dama Cristina, che inizialmente aveva colpito la sua attenzione soprattutto per l'aspetto fisico.

I due decideranno di conoscersi meglio e organizzeranno una nuova esterna lontani dai riflettori della trasmissione di Maria De Filippi.

Durante la cena che faranno insieme non mancheranno i momenti di tenerezza: tra i due scatteranno dei baci a stampo e una serie di abbracci, così come racconteranno loro stessi in trasmissione.

Cristina svela di essere interessata a Mario, Ida conosce Sergio

Tuttavia Cristina ammetterà di aver notato anche un altro volto della trasmissione che avrebbe colpito la sua attenzione: trattasi del cavaliere Mario, che si sta mettendo in gioco per conquistare il cuore di Ida Platano.

A proposito di quest'ultima ci sarà spazio anche per le novità legate al suo percorso da Ida, infatti avrà la possibilità di ricevere in studio un nuovo pretendente.

Si chiama Sergio e ha chiesto di partecipare alla trasmissione per poterla conoscere meglio. La tronista farà i conti anche con un duro attacco da parte di Ernesto che la definirà una donna zerbino, deluso dal suo atteggiamento nei confronti di Mario.

L'addio di Roberta nelle registrazioni precedenti

Nelle registrazioni precedenti Roberta ha deciso di abbandonare la trasmissione dopo aver scoperto che Alessandro era interessato a conoscere nuove dame.

Una scelta inaspettata quella della dama, che ha spiazzato così tutti i fan della trasmissione. In tanti hanno creduto di poterla rivedere nelle registrazioni successive del talk show, ma così non è stato.

Roberta non ha più preso parte al programma e al momento la sua esperienza nel parterre del trono over sembra essere chiusa definitivamente.