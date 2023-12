Il corpo di Umit verrà ritrovato senza vita nella puntata di Terra Amara in onda sabato 30 dicembre e Fikret si farà carico del funerale. Nei giorni successivi a Cukurova non si farà altro che parlare dell'incidente e di una presunta relazione tra Fikret e Zuleyha. Il nipote i Fekeli, invece, si avvicinerà a Betul e le farà un regalo per ringraziarla di aver salvato Kerem Ali dall'incendio nel ranch. Le novità non finiranno qui, perché Cumali verrà arrestato e i gendarmi comunicheranno a Saniye che l'uomo ha usato l'identità del suo compagno di cella deceduto per entrare a Villa Yaman: in realtà di chiama Durmus.

La morte di Umit, e le voci di Cukurova su Fikret e Zuleyha

La morte di Umit scuoterà Cukurova. Il corpo senza vita della dottoressa verrà ritrovato in una scarpata all'interno della sua auto e non ci sarà alcun dubbio sulla sua morte. Tutti penseranno che si sia trattato di un incidente stradale, ignorando che Hakan ha inscenato tutto dopo l'omicidio commesso da Zuleyha. La notizia colpirà molto Fikret, che sebbene si fosse allontanato da Umit la ricorderà sempre con affetto per il tempo trascorso insieme. Il nipote di Ali Rahmet deciderà di farsi carico del funerale della dottoressa, e alla cerimonia saranno presenti Fekeli e Lutfiye, ma arriverà anche Zuleyha. La moglie di Demir deciderà di mettere da parte il rancore per ricordare solo il buono di Umit, da quando era arrivata in città e aveva stretto con lei un'amicizia.

Dopo il funerale gli abitanti di Cukurova continueranno per giorni a parlare dell'incidente che è costata la vita a Umit, ma ci saranno anche nuovi pettegolezzi a prendere piede. Molti inizieranno a pensare che Zuleyha e Fikret siano troppo vicini e che tra loro stia nascendo una relazione.

Durmus è il vero nome di Cumali, viene arrestato per aver rapito Adnan

Lutfiye verrà a conoscenza delle voci che circolano in città e informerà subito Fekeli. Insieme decideranno di porre fine ai pettegolezzi. Arriveranno delle novità per il rapimento del piccolo Adnan, perché i gendarmi arresteranno il responsabile. Le forze dell'ordine informeranno Zuleyha dell'arresto di Cumali, aggiungendo che l'uomo è un impostore che ha usato un falso nome per introdursi nella tenuta.

In realtà si tratta di Durmus, il compagno di cella di Cumali, il padre naturale di Uzum che è morto di tubercolosi. Quando la vicenda arriverà alle orecchie di Saniye, la donna andrà su tutte le furie. Nel frattempo Fikret si avvicinerà sempre di più a Betul e le farà un regalo per ringraziarla di aver salvato la vita a Kerem Ali durante l'incendio. La ragazza lo accetterà volentieri e trascorrerà con Fikret l'intera giornata: la complicità tra loro sarà evidente. Al suo ritorno a casa Betul parlerà a Sermin del suo nuovo interesse per Fikret, ma la donna le consiglierà di restare concentrata sul suo obiettivo per arrivare a capo dell'azienda Yaman. Betul si recherà in officina per riparare la sua auto e qui incontrerà Abdulkadir.

L'uomo le confesserà di voler acquistare i terreni di Cukurova.

Il personaggio di Lutfiye è molto amato e avrà un lieto fine

Lutfiye è interpretata da Hulya Darcan ed è arrivata a Terra amara nella terza stagione. Grazie ai suoi modi gentili e la sua saggezza, la zia di Fikret ha conquistato sin da subito il pubblico della soap turca, che in lei rivede gli stessi valori di Fekeli. Nonostante tutte le avversità che dovrà attraversare nella sua vita, la donna terrà sempre vivo il suo senso della giustizia e sarà un esempio da seguire. Per lei ci sarà un lieto fine, perché riuscirà a diventare ministro della cultura, realizzando uno dei suoi sogni.