Nelle puntate della quarta serie di Terra Amara in programma per il 2024 su Canale 5 si assisterà alla morte di Fekeli.

L'uomo perderà la vita dopo aver scoperto le bugie sul conto di Hakan, che in realtà si è presentato a Cukurova sotto falso nome.

Per tale motivo affronterà il suo socio in affari ma avrà la peggio e verrà ucciso, tanto che Hakan si sentirà in colpa e sentirà il bisogno di recarsi sulla sua tomba per chiedergli perdono.

Hakan conquista la fiducia di Zuleyha

L'arrivo di Hakan attirerà non pochi sospetti a Cukurova e, col passare del tempo, l'uomo diventerà sempre più importante nella vita di Zuleyha.

Tra i due nascerà un feeling speciale che ben presto spingerà la donna a fidarsi di lui e ad avvicinarsi molto, al punto da mettere da parte il sentimento che fino a quel momento aveva provato nei confronti di suo marito Demir, di cui perderà le tracce dopo il rapimento all'interno della villa.

Eppure quell'uomo non verrà visto di buon occhio da Fekeli che, fin dal primo momento, deciderà di vederci chiaro sul suo conto e si metterà ad indagare per arrivare alla verità dei fatti.

Fekeli smaschera Hakan, ma viene ucciso: anticipazioni Terra amara 4^ serie

Le anticipazioni della soap opera turca rivelano che Fekeli scoprirà che quell'uomo si è presentato in città sotto falso nome e non è la persona che dice di essere, motivo per il quale lo bollerà come un impostore da cui bisogna stare alla larga.

Prima di affrontare il diretto interessato, Fekeli deciderà di parlare con Abdulkadir, il socio in affari di Hakan, al quale svelerà di averli smascherati dato che ormai sa tutta la verità sul loro conto.

Tanto basterà per scatenare la furia di Abdulkadir che, senza dire nulla al suo socio, incaricherà i suoi uomini di uccidere Fekeli.

I criminali lo fermeranno per strada con la scusa di chiedergli aiuto per un soccorso stradale e, a quel punto, lo colpiranno alle spalle con una siringa avvelenata che lo porterà ad una morte fulminea.

Hakan va sulla tomba di Fekeli e gli chiede perdono

A quel punto il corpo dell'uomo verrà sistemato nella sua auto, in modo tale da far sembrare che sia morto per infarto.

La morte di Fekeli spezzerà il cuore ai suoi familiari e a tutte le persone di Cukurova che hanno avuto modo di conoscerlo compreso Hakan che, ben presto, scoprirà la colpevolezza del suo socio.

L'uomo sentirà il bisogno di recarsi al cimitero per far visita alla tomba di Fekeli e chiedergli perdono per quanto è successo.

"Non meritavi una fine del genere", saranno le parole che Hakan sussurrerà sulla lapide dell'uomo, al quale chiederà perdono per quanto è accaduto.