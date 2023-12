Il risveglio di Lara e il lavoro di Ornella saranno al centro delle trame di Un posto al sole di lunedì 11 dicembre. Le anticipazioni annunciano che Marina e Roberto saranno terrorizzati all'idea che dopo il suo risveglio la signora Martinelli possa ricordare qualcosa dell'aggressione in carcere. Nel frattempo, Ornella sembrerà sempre più decisa ad andare in pensione e la sua famiglia proverà a farle cambiare idea.

Marina e Roberto temeranno che Lara possa parlare con la polizia

Il piano di Marina e Roberto subirà una battuta d'arresto con il risveglio di Lara.

La paziente uscirà dal coma e questo farà tremare i due imprenditori. Se Lara dovesse ricordare l'aggressione di Gabriella Sebillo in carcere, sarebbe facile per la polizia arrivare a Marina. La signora Giordano, infatti, ha avuto dei contatti con la detenuta nei giorni che precedevano la rissa e visti i cattivi rapporti con Lara sarebbe la prima sospettata. Cosa faranno adesso Roberto e sua moglie? Per loro ci sarà solo la speranza che la signora Martinelli non ricordi nulla dell'aggressione dopo il trauma subito. A casa Ferri la tensione sarà alle stelle e l'incubo di Lara tornerà a tormentare le giornate di Marina e suo marito.

La decisione di Ornella e la stima di Luca per il suo lavoro

Nel frattempo, Ornella vivrà un periodo molto importante per la sua vita.

La dottoressa sembrerà ormai decisa ad andare in pensione, come aveva già accennato a Raffaele qualche giorno prima. Ornella sarà incoraggiata a continuare ancora per un po' il suo prezioso lavoro di medico e inaspettatamente anche Luca sarà dalla sua parte. Il dottor De Santis, infatti, si complimenterà con la sua collega per aver gestito nel migliore dei modi il malore di Don Raimondo alla manifestazione contro la camorra organizzata da Giulia.

A quanto pare, però, la stima di Luca non basterà.

I tentativi di Viola e Raffaele non basteranno a far cambiare idea alla dottoressa Bruni

Viola e Raffaele proveranno a far ragionare Ornella sperando di farle cambiare idea sul pensionamento. La dottoressa Bruni, però, sembrerà davvero stanca del suo lavoro. La moglie di Raffaele ha dedicato tutta la sua vita ai suoi pazienti e avrà voglia di cambiare completamente le sue giornate.

Ornella sarà decisa a dedicare il suo tempo alle cose che più ama e che non ha mai potuto fare per mancanza di tempo, oltre a stare di più con la famiglia. Non si esclude, però, che a spingerla verso la decisione del pensionamento sia stato l'arrivo di Luca. Ornella, infatti, dopo l'arrivo di De Santis che ha preso il suo posto da primario, si è sentita più volte sminuita in reparto e questo ha ferito il suo orgoglio.