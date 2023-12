Demir Yaman viene rapito dai banditi e sparirà nel nulla durante le puntate di Terra amara in programma dal 18 al 24 dicembre in prima visione assoluta su Canale 5.

Un duro colpo per Zuleyha che si mostrerà a dir poco disperata quando scoprirà che non vi sono tracce del marito mettendosi subito all'opera per scongiurare il peggio.

Come se non bastasse, la Altun si ritroverà a fare i conti anche con il rapimento di suo figlio Adnan che verrà portato via da Cumali, su ordine della perfida Umit.

Demir viene rapito dai banditi: anticipazioni Terra amara 18-24/12

Un gruppo di banditi faranno irruzione all'interno della tenuta Yaman scatenando il panico e distruggendo tutto nel giro di pochi minuti.

Demir riuscirà a mettere in salvo la sua famiglia e farà in modo che Zuleyha e i loro bambini non vengano toccati, ma sarà lui ad avere la peggio.

I banditi riusciranno infatti a catturarlo e lo porteranno via dall'abitazione, facendo in modo che nessuno sappia che fine abbia fatto.

Zuleyha resterà a dir poco sconcertata e si mostrerà distrutta quando scoprirà che quei malviventi hanno fatto perdere le tracce del suo amato.

Zuleyha distrutta per il marito, Adnan viene rapito

La donna darà subito il via alle indagini per cercare di scoprire dove sia stato portato, ma i risultati non saranno dei migliori e a distanza di una settimana, nessuno saprà dare notizie sul ricco Yaman.

Intanto Umit deciderà di vendicarsi di Zuleyha e darà ordine al loro servitore Cumali di rapire il piccolo Adnan.

L'ennesimo dramma per Zuleyha, la quale si renderà conto subito che dietro questo evento si cela lo zampino della figlia di Sevda.

Le due donne si affronteranno così in un luogo isolato: Umit continuerà a sostenere che la Altun starebbe nascondendo di proposito Demir per non farglielo vedere, ne nascerà una lite con Zuleyha che farà partire un colpo di pistola col quale metterà fine alla vita di Umit.

La morte di Sevda nelle puntate precedenti della soap Mediaset

Nelle puntate precedenti della soap opera Demir si è ritrovato messo con le spalle al muro, accusato di essere il responsabile della morte di Sevda.

Un omicidio che tuttavia non ha commesso, dato che a porre fine alla vita della donna è stata sua figlia Umit, facendo partire un colpo di pistola col quale avrebbe voluto cogliere in pieno il ricco Yaman.

Sevda si è frapposta in mezzo tra i due e, pur di non veder morire il suo figlioccio, ha sacrificato se stessa e la propria vita facendo scudo.

Prima di spirare, la donna ha chiesto tuttavia a Demir di non mettere nei guai sua figlia, l'uomo ha così scelto di occultarne il cadavere.