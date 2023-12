Nelle prossime puntate di Terra Amara in onda lunedì 18 e martedì 19 dicembre, Demir delegherà a Betul la Holding Yaman, ignaro del desiderio di vendetta contro di lui. Nel frattempo, la piccola Leyla verrà rapita e Zuleyha accuserà la dottoressa Umit. Sermin prenderà quest'ultima in ostaggio per ottenere informazioni e la procura indagherà su Demir per la morte di Sevda. Infine, Yaman seguirà le indagini sulla scomparsa di sua figlia con l'aiuto di Fikret.

Sermin prende in ostaggio Umit per avere informazioni

Demir si appresterà a delegare a Betul la gestione dell'impresa di famiglia, ignorando completamente il fatto che nel cuore di quest'ultima covi un segreto progetto di vendetta nei suoi confronti.

Betul, infatti, ha l'ardente desiderio di assumere il controllo totale dell'azienda, fondata in passato dal nonno Serafettin con Adnan Yaman senior.

Successivamente, la piccola Leyla verrà rapita. A questo punto, Zuleyha, con ferma convinzione, accuserà Umit di essere la responsabile. Per questo motivo, Sermin prenderà in ostaggio la dottoressa, cercando così di farsi dare informazioni per ritrovare la bambina.

Demir è sospettato per l'omicidio di Sevda

Nella puntata in onda martedì 19 dicembre, la procura avvierà un'indagine su Demir, sospettato di essere coinvolto nell'omicidio di Sevda. Intanto Yaman condurrà personalmente le indagini sul rapimento di sua figlia Leyla. Avrà l'appoggio prezioso di Fikret, il quale suggerirà che il vero artefice di tale azione possa essere Hakan Gusumoglu, un ex socio in cerca vendetta nei confronti di Demir per averlo abbandonato in un momento di estrema necessità.

Trama della puntata precedente di Terra amara del 17/12

Il comandante si presenta a villa Yaman in cerca di Sevda, ma Demir lo informa che lei è a Istanbul. Intanto, Saniye e Gaffur sono preoccupati per gli affettuosi gesti di Cumali verso Uzum, temendo di perderla. Zuleyha, appresa la situazione di Cetin in carcere, chiede a Demir di offrirgli il suo sostegno.

Demir e Fikret decidono di porre fine alle ostilità e siglano una pace definitiva. Demir rivela che Cetin è stato arrestato per l'incidente mortale di Erkan Gumusoglu. Intanto, Umit minaccia Demir di accusarlo dell'omicidio di Sevda e si trasferisce a villa Yaman. Demir, costretto ad accettare la situazione, firma una dichiarazione riconoscendo il figlio di Umit e impegnandosi a prendersene cura.